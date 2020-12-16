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Фотофакт: Водители паркуются на велодорожке по улице Герцена

Водитель с номерами 47 региона припарковался на велодорожке на Герцена. Разметку нанесли, а как люди будут разъезжаться и парковаться, не подумали.

Мария