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Интерактив: МРУ, ССУ и СРУ

Мы думали, что забыли про такую проблему, как регистрация автомобилей, что это ушло в прошлое. А вот и нет, в Пскове автовладельцы вынуждены занимать очереди с раннего утра, чтобы получить несчастные талончики, которых почему-то выдают ограниченное количество. В разы меньше, чем желающих получить их автовладельцев.

На Госуслугах тоже до 10 дней очередь, а ведь большинство водителей желают поставить или снять с учета свой автомобиль в день обращения без каких-либо записей. Эту проблему, оказывается, легко решить в соседнем с ГАИ здании, «Автохолл» называется - за один день. И автовладельцы вынуждены туда обращаться, цена вопроса - от 3000 до 5000 рублей, многие приезжают из районов, у кого-то заканчивается срок регистрации, и тогда, при подаче документов автоматически выписывается штраф до 2000 рублей.

Возникает вопрос, может, туда уходят недовыданные по утрам (в течение дня) талончики? В настоящее время ликвидированы РЭО в Стругах Красных, Печорах, Гдове. По одному разу в неделю работают регистрационные подразделения в Опочке и Себеже. И еще с лета этого года жители области, несчастные автовладельцы, получают номера с сочетаниями букв сначала С…СУ60, затем С…РУ60 и дальше М…РУ60, от данных сочетаний отказываются даже города-миллионники, но не областная ГИБДД.

Эти сочетания букв говорят об отношении руководства ГИБДД к участникам дорожного движения в Псковской области.

Виктор

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