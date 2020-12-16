Интерактив: За рулем закон не писан

Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Печорах

Госдума приняла закон об идентификации по водительским правам

Дмитрий Быстров: Островский район получил более 45 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году

Фура съехала в кювет в Стругокрасненском районе

Два автомобиля столкнулись на участке с круговым движением в Крестах

На время уборки снега в Пскове могут появиться ограничивающие парковку знаки

Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением на крутом повороте в Бежаницком районе

Автомобиль «Вольво» перевернулся в Псковском районе

Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле