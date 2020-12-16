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Интерактив: Ад на дорогах

Как только выпадает снег, на дорогах нашего любимого Пскова разворачивается настоящее дерби. Доехать до дома и не повредить автомобиль — большая удача. Ну и победа над стихией. Кроме шуток, на дорогах настоящий ад. Пока ехал домой, насчитал пять ДТП. Из них четыре — на улице Коммунальной. Например, напротив ТК «ПИК60» огромный джип занесло и развернуло на 130 градусов: встал как вкопанный поперек двух полос.

Похоже, пора снова встряхнуть подрядные организации, коммунальные службы. Раз без пинка своевременно убрать дороги от снега они не в состоянии...

Берегите себя.

Дмитрий