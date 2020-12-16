АвтоМир / Интерактив

Фотофакт: Парковка на тротуаре

Водитель заехал на тротуар на площади Ленина в Пскове и припарковал там свой автомобиль.

Как его туда занесло и когда он все-таки уберет свою машину с пешеходной зоны?

Вячеслав