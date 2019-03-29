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Пушкинский тупичок

Хочу обратиться к нашим многомудрым городским управителям. Славнейшие из славнейших, прошу обратить солнцеподобное внимание на мелкие городские проблемки. (Из-за закона о наказаниях за неуважение к власти теперь и не знаешь, как и начать лучше). А теперь - ближе к делу.

Про состояние дороги ничего нового сказать не смогу, все уже написано и сказано до нас. Обнять и плакать. Есть одно большое но. Громадные деньги выделяются на содержание и туристическую реконструкцию. Давайте посмотрим внимательно на улицу Пушкина. Осознанно-целенаправленная «кастрация» в виде отъема части дороги под пешеходную зону не доведена до конца.

Во-первых, как видно в снежное время года, уширение тротуара возле здания театра драмы оказалось бесполезной прожектерской выдумкой. Снег показывает, насколько неэффективно используется городское пространство, пишет известный блогер Илья Варламов. Нельзя с ним не согласиться. Что отняли у машин, то не досталось никому. Изъятый у автомашин кусок территории возле театра зимой используется для складирования снежных завалов. Зимой дворники чистят от снега узкую тропинку. Мы только для этого заузили дорогу?

Каждое парковочное место в центре на счету. Особенно когда всех по непонятной причине прогнали с Некрасова (можно подумать, эти машины теперь не стоят на тротуарах в соседних дворах). На Пушкина возле театра мы получили «бутылочное горлышко». Если отняли кусок дороги, давайте хоть красивую клумбу сделаем.

Во-вторых, следствием уменьшения проезжей части улицы Пушкина у театра стал запрет на стоянку. Разумно, не спорю. Только движение транспорта двухстороннее, а дорожный знак «Стоянка запрещена» установлен только с одной стороны. Можно подумать, никто не ездит по улице в направлении от Ленина к «Карлухе». Сегодняшняя ситуация - полумера. Добросовестные выполнят, а недобросовестные воспользуются. В общем надо или штаны одеть, или крест снять. Либо убирать запрещающий знак, либо ставить второй от пересечения с улицей Ленина.

ГИБДД бдит за соблюдением требований парковочных знаков в центре города. Даже в местах, где действуют нелепые запреты вроде стоянки у ДКП на площади Ленина. 750 рублей штрафа в семейном бюджете не лишние, даже можно в магазине шикануть на хлеб-батон-молоко.

В-третьих, неместных может вводить в заблуждение дорожный знак «Тупик». Ложь, вранье и провокация. Ничего такого и близко нет. Предполагаю, что на Пушкинской хотели сделать одностороннее движение или настоящий театральный тупик. Потом от этих планов отказались, а знаки остались висеть. Если наша цель запутать туриста на авто и заставить лишний раз поплутать по Карла Маркса и площади Ленина с разворотами, задумка удалась. Можно показывать туристам: «А здесь у нас ложный тупик».

Четвертое. На улице Пушкина не осталось ни одного знака «Пешеходный переход». Дорогу на перекрестках с улицами Ленина и К. Маркса переходим незаконно. Недавно мне чуть по ногам не проехал бодрый парень на «Форде».

А теперь внимание, вопрос. Переходом через ул. Пушкина пользуются высокопоставленные сотрудники прокуратуры по дороге на работу. В связи с этим можно ли считать отсутствие дорожных знаков проявлением неуважения к власти?

Денис Бахтин