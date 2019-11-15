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Сериал «Ликвидация»

15 ноября комиссия по безопасности дорожного движения при администрации Пскова вернется к вопросу о ликвидации пешеходного перехода на перекрестке Октябрьский проспект - Свердлова. Стоит ли ждать пересмотра решения? С большой долей вероятности ничего не изменится. Никто не передумал и это не работа над ошибками. Объяснение довольно простое - один из членов комиссии запоздало решил восстановить справедливость.

Что из этого выйдет? С большой долей вероятности ничего. «Оптимизаторская партия» слишком глубоко пустила корни. Главная «скрипка» в этом оркестре - Госавтоинспекция с понятной, хоть и отвергаемой пешеходами парадигмой «неудобно, но безопасно».

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«Выкорчевывание» пешеходных переходов вызвано объективными обстоятельствами. Аккуратных и внимательных водителей в наш город не завезли. Пешеходные переходы и в центре города не всегда хорошо освещены. Автоматическое включение/выключение искусственного освещения настроено неадекватно.

Световые настройки явно сделаны, исходя из максимальной экономии денег. По уму лучше бы свет горел лишние 5-10 минут после наступления сумерек или включался минут за 10 до начала «сгущения красок». И даже сам факт работающего освещения еще ничего не гарантирует. Светильники плохо освещают проезжую часть, не показывают подходы к дороге, зато прекрасно слепят водителей. Добавьте сюда беспросветный осенний дождливый мрак и устойчивую местную традицию облачаться исключительно в темные одеяния.

Еще одно обстоятельство - денег никогда нет.

Во всяком случае, по утверждению городских властителей. Самые яркие и необычные идеи обустройства переходов гаснут именно на этом этапе. Поэтому «упразднение» пешеходных переходов - самый дешевый и сердитый способ влияния на дорожную статистику.

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Попытка отменить ликвидацию перехода должна быть переосмыслена. Не «давайте вернем переход, нам тут удобно». Вопрос должен звучать по-другому. «Почему безопасность перехода не продумали в проекте реконструкции Свердлова»? Или «почему авторы проекта не любят псковичей»? Дальше следуют вопросы более мелкого плана. Кто в этом виноват и как это исправить?

Учащимся 2-й школы вообще грех жаловаться на переходы. Если на Октябрьском проспекте один убрали, то на Карла Маркса добавили, и теперь там целых два нерегулируемых перехода. Один до крепостной стены, второй после. Работает только один светильник на двоих, очень темный переход.

Сериал «Оптимизация пешеходных переходов» далеко не закончен.

Впереди много захватывающих эпизодов на Рижском проспекте, Коммунальной, Рокоссовского. После реконструкции Поземского люди обнаружат исчезновение перехода в районе улицы Кошевого и у дома №64.

Очень жду попыток ликвидации пешеходного перехода на перекрестке Октябрьский проспект - Иркутский переулок. «Ликвидаторы» явно не станут бодаться с могущественным государственными корпорациями, обитающими на Октябрьском проспекте, 48. Госавтоинспекции как минимум потребуется согласование руководства. Как бы не пришлось тут дополнительный переход открывать, по примеру здания прокуратуры на Некрасова. Кстати, паркуются в этом месте безбожно - ближе 5 метров к «зебре» или непосредственно на ней.

Особого смысла в попытках остановить «ликвидацию» не вижу. Все давно решено и придумано. Хорошо бы кто-нибудь из депутатов или других членов уважаемой комиссии занялся настоящими дорожными проблемами и остановил постоянные светофорные эксперименты. Ради удобства двух-трех человек организовали настоящую пробку на улице Труда. Длинный хвост машин собирается перед Школьной даже в дневное время. Или это моральная компенсация пешеходам за ликвидацию перехода на Октябрьском?

Денис Бахтин