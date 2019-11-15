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Автомобили повышенной проходимости получат 9 лесничеств Псковской области

Автомобили повышенной проходимости будут приобретены для девяти лесничеств Псковской области. Аукцион на поставку техники объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 16 миллионов 816 тысяч 800 рублей, источник финансирования - бюджет региона. Всего планируется приобрести 21 машину для Бежаницкого, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Печорского, Порховского, Псковского, Себежского и Стругокрасненского лесничеств.

В техзадании указано, что мощность транспорта должна быть не менее 134,6 лошадиных сил, количество мест - не менее 5. Тип коробки передач - механика, полноприводный. Автомобили должны быть оборудованы системой «Глонасс/GPS». Что касается цвета, то предлагаются следующие варианты: черный, коричневый, зеленый, серый, темно-серый.

Аукцион планируется провести 3 марта. Срок поставки техники - 30 календарных дней с даты заключения контракта.