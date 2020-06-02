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АвтоМир / Автоблоги

Хроники дорожного разгильдяйства

02.06.2020 11:24|ПсковКомментариев: 0

Начало лета принесло несколько сюрпризов псковским водителям. Как обычно принято в псковских краях, обещанное на утро 1 июня перекрытие улицы Индустриальной несколько припозднилось. Движение с Инженерной планировали закрыть с 8 утра. Но еще в девятом часу на предложенных для объезда улицах Крупской и Аллейной было свободно. Большинство предпочло привычные ухабы на перекопанной Индустриальной. Заграждение установили позже. Можно было сказать сразу: «Едьте на работу спокойно, мы ковыряем в носу до 10 утра». Но у нас так не принято.

Дорожный знак все еще запрещает движение на открытом участке улицы

«Парадный» транспортный узел на Запсковье в этот день непостижимым образом открылся вовремя. Три дня без Советского моста мы как-то прожили, хотя в пятницу местами было худо, учитывая ремонт на Рижском проспекте. Зато изъятый из общего доступа еще в апреле участок улицы Труда внезапно оказался свободен. Изначально кусок дороги от Школьной до Волкова закрыли в апреле на две недели, потом еще на месяц. «Они посидели еще немножко, а потом и еще немножко…».

За время перекрытия входящая в зону реконструкции Поземского часть дороги обрела нижний слой покрытия и даже временную разметку (очень временную). Печально, что псковские дорожники никак не могут отучиться от дурацкой привычки бросать приподнятые крышки колодцев на ремонтируемых дорогах, когда уже открыто движение, но еще нет верхнего слоя асфальта. На некоторых объектах «безопасных и качественных дорог» в Пскове такое безобразие практикуется месяцами.

Но вернемся к вопросу информирования об ограничениях и их отмене. Редкие водители воспользовались открывшейся утром 1 июня дорогой. Не было никаких анонсов или объявлений. По какой-то причине эта информация не дошла до населения. После долгоиграющего ремонта на «Янушке», не очень верится в скорость и чудеса.

Очень похоже, что и сам подрядчик не подготовился к открытию участка улицы Труда. С проезжей части исчезло только ограждение. Временные дорожные знаки остались. Еще утром 1 июня на Ольгинском мосту водителей вводил в заблуждение дорожный знак «тупик» в сторону Запсковья. Всех, кто не поверил и правильно сделал, поджидали наливные блоки в двух местах на Герцена. Их можно было легко объехать, никакие работы никто не вел. И сегодня утром можно было заметить лежащий блок на Герцена. Обронили его или положили специально, понимай, как знаешь.

Возможно, кто-то забыл, но перекрытия дорог принято сопровождать анонсами в СМИ. Никто об этом не позаботился. Нужно оставлять и предупреждения на транспортных подходах к месту ограничения. В нашем случае, на Советском мосту должен быть временный знак на желтом фоне о запрете поворота на Герцена. Но ничего такого и близко не было.

Светофор Труда - Школьная оставили работать в желтом мигающем режиме. Без него жизнь стала проще и удобнее. А вот временные дорожные знаки, запрещающие движение со Школьной в сторону центра, - это безобразие.

Самая интересная вещь обнаружилась на пересечении улицы Труда с объездом Поземского возле храма, где образовался нерегулируемый т-образный перекресток. Существовавший с января временный светофор демонтирован.

Дорожные знаки приоритета на перекрестке отсутствуют. Если двигаться по Труда в центр, ПДД требует пропускать транспорт со стороны Поземского (помеха справа). Некоторые скобари забывают это простое правило и абсолютно уверены, что любая прямая дорога автоматически является главной. Даже сигналят.

Очень многие в Пскове передвигаются по привычке, новшества приживаются долго и сложно. Отсутствие знаков вызывает легкий ступор и необходимость немного подумать. Для спокойствия водителей лучше повесить знаки приоритета или вернуть светофор.

Взятый темп дорожного ремонта радует и одновременно огорчает. На выходе мы ждем удобные развязки на Поземского, абсолютно новый перекресток Инженерной - Индустриальной. В ожидании тротуара на Рижском проспекте у сквера на «Четырех углах» выросло поколение псковичей. Улице Гражданской и Фабрициуса из «гадкого утенка» предстоит вырасти в прекрасного дорожного лебедя.

Просто ждать и радоваться получается плохо. Надо ведь еще на работу ездить, в магазин за едой иногда, детей по садикам развозить. Мало ли еще дел? А как и где проехать, нам не рассказывают или делают это не очень хорошо.

Почему бы не оставить машину возле дома и не прогуляться пешком, ведь так полезно? Да потому что и пешехода подстерегают рукотворные опасности и неудобства. Тротуар на углу дома №5 по Поземского незаметно превратился в проезжую часть. Грань между тротуаром и дорогой стерлась, защитить людей временным забором не удосужились.

Еще несколько дней назад прогулка с торца дома 13 по улице Труда могла закончиться увлекательным и мимолетным подземным путешествием (см. на фото). На сегодняшний день портал в недра «Поземщины» ненадежно прикрыт наливным блоком. Подобного безобразия хватает в любом месте. Особенно грустно смотреть как пожилые хромающие люди на костылях почти ползком пробираются меж заграждений, сооруженных для них на перекрестке Инженерной и Индустриальной.

Фото: Николай Мельков, Убитые дороги

Предлагаю подрядной организации, реконструирующей улицу Поземского, ответить на очень простые вопросы: Как вы планируете в дальнейшем информировать об ограничениях движения, временных схемах организации движения? Что мешает делать это своевременно, желательно за несколько дней? Будете действовать через заказчика и пользоваться ресурсами городской администрации? Или вы заведете аккаунты в соцсетях и научитесь делать рассылку по СМИ?

Готовы предложить свою помощь в информировании и с нетерпением ждем ответа.

Денис Бахтин

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #дороги #дорожное движение #реконструкция Поземского
Источник: Псковская Лента Новостей
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