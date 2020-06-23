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«Формула сити-менеджера»: Какие левые повороты в Пскове разрешат

Событие, которое давно ждали многие псковичи, свершилось. В Пскове исправят дорожную разметку на нескольких улицах. После вмешательства губернатора Михаила Ведерникова судьба четверной, тройной и двойной сплошной была очевидной. 22 июня состоялось заседание городской комиссии по безопасности движения, на котором провели «работу над ошибками». Рассказываем, как это было.

Впервые за несколько лет местом проведения «ристалища» специалистов по дорожным стандартам и знатоков городских закоулков избран большой зал администрации Псковской области. Переместиться в здание рангом повыше заставил «ковид». Злобный вирус одел всех в маски и рассадил с соблюдением социальной дистанции. «Дорожная» комиссия не собиралась с докарантинных времен и могла бы еще долго не встречаться, если бы не вал обращений по дорожной разметке.

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Комиссия собралась в увеличенном составе. Областную власть в президиуме представлял глава транспортного комитета Борис Елкин. Случаи, когда руководитель областного дорожного комитета за последние лет 5 приходил на городские комиссии, можно подсчитать по пальцам одной руки. В президиуме находились не только штатный председатель - глава администрации города Александр Братчиков, но и глава города Елена Полонская. «Фракция ГИБДД» разрослась до четырех членов, включая заместителя начальника областного УГИБДД Юрия Шестакова. Вдвоем в обсуждении участвовали «Убитые дороги» в лице Николая Мелькова и Всеволода Степанова.

Очевидно, энергетика зала заседаний регионального парламента оказала благотворное воздействие на участников обсуждения. Вопросы решались в деловом стиле, без лишних формальностей, но с обязательными парламентскими атрибутами – выслушиванием всех сторон и коллективной ответственностью в форме голосования. Тем более, в зале вдоволь хватало прошлых и действующих депутатов городского и областного уровня.

Председатель комиссии по безопасности – глава администрации Пскова Александр Братчиков коротко обозначил задачу: нововведения дорожной разметки усложняют жизнь псковичам. Предстояло найти вариант, который устроит всех и не приведет к росту аварийности на дорогах. Решение должно быть коллективным.

Госавтоинспекция предложила вернуться к старой схеме, кроме некоторых исключений. Начальник отдела ГИБДД по Пскову Владимир Папорт выступил за сохранение левых поворотов и разворотов в местах, где нет концентрации ДТП: на Октябрьском проспекте у «Максимуса», улицах Вокзальной и 128 Стрелковой дивизии.

Владимир Папорт согласился с левым поворотом на Рижском проспекте на улицу Шестака, где уже нанесена исправленная разметка, но высказался резко против поворота на заправку «Сургутнефтегаз». АЗС «сгубила» близость перекрестка Рижский проспект – Печорская, он превратился в место концентрации ДТП. Большое количество поворотов «налево» нецелесообразно, по словам выступающего. На Советской Армии у дома №2 предложили оставить сплошную. На улице Маргелова ГИБДД предложено разрешить поворот во двор со стороны Старопалкинского шоссе и оставить выезд со двора только направо.

Последнее вызвало яростный отпор. Улица Маргелова выбивается из общего ряда наличием всего 2 полос для движения и отсутствием разворота. Местным жителям приходится совершать в 4-5 больше маневров, при условии, что они вообще не нарушают требования знаков и разметки.

«Оппозиция» припомнила быстрый сбор подписей в поддержку прежней удобной схемы движения, отсутствие разворотов и путешествия по всему кварталу. В самом ярком выступлении значилось, что через некоторые дворы «без слез идти нельзя, не что ехать». А выезд от домов на Шестака, 28 и 24 сравнили с «перископом от подводной лодки». Николай Мельков из «Убитых дорог» предложил вернуть обратно выезд из двора налево в сторону Юбилейной.

Многих волнует вопрос «Кто виноват?». Ответ на этот вопрос не прозвучал, но глубже всех «копнул» депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он заметил, что проблема возникла из-за выполнения работ по проекту организации движения. «Насколько отдельные проекты улиц совпадают с проектом, который был разработан 7 лет назад? Целый научный институт изучал потоки. Может быть, нам стоит над этим поработать?» - задался вопросом парламентарий.

Председатель областного транспортного комитета Борис Елкин сообщил, что в 2020 году запланирована актуализация всех документов и разработка комплексного плана развития транспортной инфраструктуры. Частично эта работа будет профинансирована из бюджета области.

По результатам обсуждения Александр Братчиков вывел универсальную «формулу левых поворотов». На дорогах с 4 полосами движения будет разрешен поворот налево во двор; выезд со двора только направо. На дорогах с 2 полосами разрешить поворот налево во двор и выезд из двора налево и направо.

Это предложение получило поддержку при «пакетном» голосовании по всем озвученным улицам. Очевидно, этот подход будет применяться ко всем историям в дальнейшем. Ситуацию по Коммунальной председатель комиссии предложил рассмотреть отдельно в связи с большим количеством жалоб.

Интересы жителей активно поддержали депутаты гордумы. Глава Пскова Елена Полонская рассказала, что жители домов на улице Коммунальная пользовались прерывистой линией разметки напротив приемного покоя Детской областной больницы, чтобы попасть к себе домой. Теперь они не понимают, как попасть домой. А депутат Олег Брячак предложил вернуть поворот налево у дома №48 по Коммунальной. Им пользуется огромное количество людей - местных жителей и гостей расположенных организаций (частная стоматология, детский сад и другие).

Обсуждение шло максимально корректно и предельно четко. Председатель комиссии Александр Братчиков дал право высказаться всем желающим и решительно пресек одну из попыток «замылить» вопрос по Коммунальной. Он отверг предложение изучить на месте один из проблемных участков. По словам главы городской администрации, времени нет, люди ждут решения уже сейчас.

Итогом «разметочного» обсуждения стали следующие решения:

1. Разворот на Октябрьском проспекте напротив «Максимуса» остается;

2. На Вокзальной у дома 48 поворот налево во двор разрешен, выезд из двора только направо;

3. На улице Маргелова разрешен поворот налево в проезд у домов №9 и 15, выезд из двора налево в сторону Юбилейной разрешен;

4. Рижский проспект левые повороты на улицу Шестака, к станции скорой помощи разрешены, уже исправлены;

5. Рижский проспект левый поворот на заправку «Сургутнефтегаз» закрыть. Причина – близость аварийного перекрестка с улицей Печорского;

6. Улица 128-ой Стрелковой Дивизии, разрешат поворот налево к ДСК, с территории предприятия выезд только направо;

6. Улица Советской Армии, 2 — поворот налево останется запрещенным. Причина – опасный поворот дороги, участок с пробками, дальше есть возможность удобного разворота;

7. Улица Рокоссовского, участок от Коммунальной до Байкова — повороты налево во дворы будут разрешены, выезды из дворов только направо. Будут установлены недостающие дорожные знаки;

8. Улица Коммунальная. Повороты налево во дворы будут разрешены, выезды из дворов и проездов только направо. Есть одно исключение.

9. На Коммунальной сохранится «двойная сплошная» у поворота на улицу Западная в «яме». Повернуть можно дальше на светофоре. Причина – подъем дороги и ограниченная видимость встречного потока. К ситуации на этом перекрестке могут вернуться отдельно. Городские власти планируют строительство садика в «яме», для удобства движения жителей улицы к нему схема движения может быть пересмотрена.

Не совсем внятно прозвучала история с разметкой на улице Инженерной, она не попала в повестку, но обсуждалась «по касательной» (спасибо общественникам). Руководитель УГХ Николай Баринов считает, что 10 поворотов на этой улице много. По его словам, нужна пунктирная линия возле здания МЧС. В любом случае, ко всем новым улицам с 4 полосами, где может появиться новая двойная сплошная, будет применяться «формула Братчикова»: во двор повернуть налево можно при условии, если нет опасных факторов, выезд из двора только направо.

Заместителю начальника УГХ Александру Грацкому поручили согласовать текст решения со всеми подписями (решение принято коллегиально, подчеркнул глава администрации Братчиков). После согласования предстоит исправить разметку согласно принятому решению.

Денис Бахтин