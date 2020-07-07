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Когда ты - не ты

19.07.2020 14:06|ПсковКомментариев: 0

В фильме «Побег из Шоушенка» есть забавный момент: сидящий в тюрьме банкир Энди Дюфрейн «изобретает» нового человека, с помощью переписки получает на вымышленное имя водительские права, регистрирует банковский счет и успешно ведет предпринимательскую деятельность вместе с начальником тюрьмы. Схожая история произошла у нас в Пскове. Предприимчивый мужчина несколько раз смог выдать себя за другого человека. Он совершал дорожные административные правонарушения и избегал наказания. До определенной поры успешно.

В псковской истории есть несколько отличий от киношной. Человек, данными которого воспользовались, «попал» на лишение прав и несколько раз оплачивал чужие штрафы. Пострадало его доброе имя. И еще одно несовпадение: главный подозреваемый на свободе. Предполагаем, что временно. Подробности истории зафиксированы в документах суда и ГИБДД. Копии имеются в редакции Псковской Ленты Новостей, и мы вправе называть имена и фамилии действующих лиц. Тем более, что наш «злодей» имеет некоторую известность в Пскове.

Если продолжать литературные сравнения, сюжет истории ближе к «Селфи» Сергея Минаева. О появлении «двойника» пскович Павел Костин узнал совершенно случайно. Как и о предстоящем лишении прав за пьяное вождение. Заехал по месту регистрации, обнаружил извещение о письме, получил на почте решение суда. Здесь добропорядочный гражданин выяснил, что 22 марта 2020 он находился в пьяном виде (0,44 мг/л согласно исследованию) за рулем автомобиля ВАЗ-21053 с госномером А954ЕВ/60 на улице Яна Райниса у дома 47. Протокол об административном правонарушении был выписан на его имя и фамилию. Совпадали и другие данные. Сам Павел в тот день был у себя дома и проводил время с женой и сыном. Привычки ездить пьяным за рулем не имеет, а «Жигулей» пятой модели с таким номером у него нет и никогда не было.

В постановлении по делу об административном правонарушении, которое вынес 12 мая мировой судья Пскова Игорь Белкин, сообщается, что нарушитель в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил, хотя был надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства. В самом решении с ошибкой указан номер квартиры, в которой зарегистрирован Павел Геннадьевич. К двухзначному номеру откуда-то добавилась лишняя третья цифра. Именно поэтому информация о приключениях «двойника» всплыла в самый последний момент. Как выяснилось позже, благодаря бдительному секретарю суда.

Павлу пришлось провести собственное расследование. Формой судебного извещения в суде использовалось СМС-оповещение. А номер телефона, на который направляли сообщение, принадлежит не ему и вообще таких номеров никогда за ним не числилось. К «своему» суду Павел уже вооружился справкой от оператора связи о том, что номер телефона, указанный в административном постановлении, ему не принадлежит.

Откуда неизвестный взял персональные данные? Водительское удостоверение и паспорт Павел Костин не терял, никому не передавал. Подсказка крылась в постановлении об административном правонарушении на его имя. Неизвестный оставил в протоколе номер мобильного телефона. Оказалось, это директор фирмы, с которой Павел в прошлом работал, он имел доступ к данным паспорта и водительских прав. К тому же тот некоторое время жил в соседнем доме.

Задержанный за пьяную езду водитель «пятерки» при себе не имел никаких документов. Поэтому личность устанавливали со слов задержанного. Он продиктовал автоинспектору чужие имя и фамилию, номера документов, адрес регистрации. Все в точности совпало с имеющейся в базе информацией. Наверное, выучил наизусть, чтобы воспользоваться при случае? Водительские права были выданы почти 10 лет назад. В то время в электронную базу не добавляли фотографии прав. Поэтому инспектор не мог увидеть соответствие данных.

Интересно, что именем Павла Костина и его документами этот человек прикрывался несколько раз. Например, по документам 8 апреля 2020 года произошло ДТП. «ПсевдоКостин» на том же ВАЗ-21053 с госномером А954ЕН/60 врезался в «Рено Меган» в Пскове на улице Коммунальной у дома №32. Назвавшегося Костиным штрафовали за оставление места ДТП, езду без права управления, отсутствие ОСАГО. Позже Павел припомнил, что и раньше получал несколько подозрительных писем от службы судебных приставов. Тогда он решил, что просто попал под прицел видеокамеры с превышением скорости. Из-за малозначительных сумм не стал разбираться и просто оплатил предъявленные задолженности.

В ГИБДД пошли навстречу настоящему Костину. Для проверки использовали и запись с видеорегистратора полицейской машины. По ней отчетливо видно, что с инспектором беседует не Павел Костин, а совершенно другой человек. 3 июня постановления об административных нарушениях аннулировали. А его «двойника» вызвали для разбирательства. Он пришел, подписал протоколы, которые, наконец, обрели истинного нарушителя. Выйдя из здания автоинспекции, мужчина проехал всего несколько метров. Его остановили сотрудники ДПС, гражданин оказался пьян. И опять пытался прикрыться данными Костина. Разбирательство по административному производству о пьяном вождении продолжается.

Личность человека называется в документах суда - это 49-летний пскович Валерий Галкин. Его должны помнить жители многострадального дома №6-а по улице Индустриальной. Господин Галкин возглавлял ООО «Строй-Кром». Эта организация долгое время не могла выполнить взятые на себя обязательства по завершению стройки многоквартирного жилого дома. На этот раз Валерию Галкину грозит реальное лишение свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Получить комментарий господина Галкина редакции не удалось. По указанному им в документах номеру мобильного телефона не берут трубку.

9 июля суд «оправдал» Павла Костина - прекратил производство по делу о пьяном вождении. Неясным пока остается только один вопрос - сможет ли пострадавший обменять водительские права. Пока действует президентский указ о продлении срока действия из-за коронавируса, они продолжают действие. А вот подать заявление через сайт Госуслуги пока не получается. Не исключено, что это может стать темой еще одного судебного иска.

Исключить полностью повторение подобных случаев злоупотребления чужими данными пока нельзя. Хотя бы по той причине, что в фирме, где работал Павел Костин, другие работники тоже оформляли свои авто в аренду, так как перевозили стройматериалы и другие грузы для фирмы «Строй-Кром». Всем остальным нужно знать: не все фотографии водительских прав занесены в базу ГИБДД. Можно утешаться только тем, что государственная система максимально идет навстречу. Закон тоже на стороне пострадавшего. В решении мирового суда указывается, что в силу предусмотренной статьей 1.5 КоАП РФ презумпции невиновности, обязанность доказывать, что за рулем находился тот, а не иной человек, лежит на Госавтоинспекции.

Денис Бахтин

Теги: #пьяный за рулем #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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