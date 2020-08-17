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Справка на водительские права в Пскове. Где и как сделать, сколько стоит

Медкомиссия и периодический медосмотр является обязательной частью жизни каждого автомобилиста. Мало кто любит гулять по поликлиникам, особенно если вы молоды и здоровы (или, по крайней мере, считаете себя такими). Ради возможности находиться за рулем время от времени приходится выполнять квест по сбору штампиков и печатей. Псковская Лента Новостей разбиралась, где сейчас можно пройти медосмотр в Пскове в условиях коронавирусной инфекции, сколько стоит эта услуга. Мы выяснили, где проще сделать водительскую справку, а где дешевле. Из обзора вы узнаете, по каким дням и где можно пройти медосмотр и где нельзя расплатиться за услуги банковской картой.

Услугу по медицинским справкам предоставляют государственные учреждения - городская поликлиника и несколько частных клиник. Желающим сэкономить деньги можно отправиться в государственное учреждение. Далеко не факт, что на этом получится выиграть время. Для поликлиники изготовление справок является своеобразной формой «подработки». Лечебный прием никто не отменял. В докоронавирусные времена почти у всех специалистов действовало правило «прием через одного». Причем в одно и то же время могут прийти «водители», беременные (в третьей поликлинике), люди с организаций (как правило, ходящие табуном мужики). Иногда обычные пациенты пытаются оспаривать порядок посещения специалиста. Если нервы вам дороже, welcome в частные медицинские центры, где все организовано на должном потребительском уровне.

В остальном платная услуга в поликлинике и частном медцентре похожа. Вы идете в кассу, оплачиваете, получаете бланк и направляетесь с ним в наркодиспансер на Чудскую для беседы с наркологом и психиатром. После этого проходите всех остальных специалистов в медицинском центре. Данная процедура действует для прописанных в Пскове. Для жителей других районов Псковской области придется запрашивать информацию по месту жительства.

В центре города медицинские справки оформляет ООО «Медсанчасть ПЭМЗ». Пройти «водительскую медкомиссию» можно с понедельника по четверг с 9.00 до 15.00. До конца августа услуга доступна и по пятницам.

Водительскую справку для категории «В» можно оформить за 1000 рублей, по категориям «BC» и другим - 1500 рублей (включая так называемое ЭГ, обязательную энцефалограмму). Есть возможность безналичного расчета.

Адрес медсанчасти: Псков, Октябрьский проспект, 27. Вход расположен с улицы Металлистов, через проходную завода. Кстати, если вы думаете что «Медсанчасть ПЭМЗ» обслуживает только заводчан, это ошибка.

Преимущества обращения в «Медсанчасть ПЭМЗ»: удобное расположение в центре города, полное отсутствие лечебного приема и очередей и многолетний опыт работы (более 15 лет на рынке)

Здесь помогут оформить различные медицинские справки:

Для поступления на работу;

Водительские справки - медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;

Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием (стоимость 650 рублей);

Медицинская справка для управления маломерным судном;

Справка по форме 086у;

Для государственной гражданской службы;

Справки для прокуроров, судей, работников следственных органов, в учреждения прокуратуры РФ, справка для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Кроме того, «Медсанчасть ПЭМЗ» предлагает проведение предварительных и периодических медицинских профосмотров в строгом соответствии с приказом МЗ СР России от 12.04.2011 №302-н. Высокий уровень квалификации врачей, оснащенность медицинского центра современным оборудованием позволят пройти медосмотр в самые быстрые сроки. Специалисты медицинского центра имеют дополнительное образование по специальности «Профпатология».

Медицинский центр окажет всю необходимую помощь по организации профосмотра - от оформления списков на прохождение до согласования заключительного акта в Роспотребнадзоре. За компанией будет закреплен персональный менеджер, с которым можно связаться в любое удобное время.

В Псковской городской поликлинике (Псков, Индустриальная, 8) можно пройти медкомиссию: 267 рублей для категории «B» и 1213 рублей для категории «С». Оплата возможна любым способом, желательно безналичной оплатой.

Телефон платной кассы 53-83-26. Работает с 8.00 до 15.45, без обеда.

Комиссия проходит по рабочим дням. С собой нужен паспорт, для приписанных к другим поликлиникам может потребоваться медицинская карта.

Важный момент: с понедельника, 17 августа, лор и окулист в поликлинике на Индустриальной уходят в отпуск на месяц. До середины сентября у поклонников официальной медицины два варианта: либо «податься в бега» - оформить справку здесь и затем пройти лора с окулистом в поликлинике на Коммунальной, либо сразу отправляться на Завеличье.

В Псковской городской поликлинике на Коммунальной, 23 стоимость справок 267 рублей на категорию «B» и 1213 рублей - на «С». Оплата возможна только наличными деньгами. Платная касса работает ежедневно с 8 до 16 часов по рабочим дням. Телефон платной кассы - 57-79-82.

В поликлинике на Кузнецкой нет платной кассы. В районной поликлинике на Школьной платных водительских медсправок нет, сюда обращаются только за выписками от нарколога и психиатра.

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-медицина»» делает медсправки за 480 рублей для категории «B» и 1355 рублей для категории «C». Получаете бланк, проходите нарколога с психологом, потом проходите обследование у нарколога и окулиста. По категории «C» записываетесь на обследование головного мозга.

Пройти медкомиссию можно по средам, четвергам и пятницам с 8 до 13 часов. Оплата возможна картой или безналичным расчетом.

Псков, Вокзальная, 15-а. Телефоны 707-353, 8-960-220-42-12

Медицинский «Лидер» (Псков, Советская, 52, телефон 20-18-18) делает медицинские справки по 600 рублей на категорию «B» и 1400 на категорию «С». Оплата принимается только наличными.

Пройти можно с 9 до 16 часов в рабочие дни, в субботу 9 до 12 часов.

В «Медпрофи» (Псков, ул. Рокоссовского, 34-а, телефон 55-45-22) справка на категорию «B» обойдется в 600 рублей, «C» - 1400 рублей. Оформление справки начинается с похода в клинику и оформления бланка. На категорию «C» сразу же можно сделать ЭГ. Бланки оформляют в рабочие дни с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14. С бланком вы отправитесь к наркологу по месту прописки.

Сама комиссия проходит в рабочие дни ежедневно с 16 до 18 часов. Оплаты картой нет, с собой берите наличные.

Медицинская клиника «Здоровый мир» (Псков, Максима Горького, 53-а, телефон 56-03-33) делает справки по категории «B» за 900 рублей, по «C» - за 2300 рублей. Оплата наличным и безналичным способом.

Комиссия проходит в понедельник, среду и пятницу с 9 до 10 часов.

Второе отделение клиники работает на улице Труда, 58 под названием «Ваш доктор». Телефон 23-00-03. Справку на категорию «B» можно сделать за 900 рублей, оплата любым способом. По категории «С» вам посоветуют обратиться в «Здоровый мир» на улице Горького.

Прохождение комиссии по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 13 часов, по мере записи пациентов.

Наркологический диспансер не делает разницы между категориями «B» и «C». Освидетельствование у нарколога и психиатра обойдется в 300 рублей за двух специалистов. С бланком осмотра из поликлиники (частной клиники) сюда можно подойти с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов.

Псков, Чудская, 4. Телефон регистратуры 57-29-75.

Два неудобных момента, связанных с посещением учреждения Чудской. Первый - отсутствие должного количества парковочных мест. Нередко посетители создают неудобства жителям домов рядом с диспансером.

Второй момент - традиционный бумажный круговорот. Сколько раз не посещаю это учреждение, каждый раз приходится вручную заполнять заново бланк медицинской карточки.

С собой для медкомиссии нужны будут паспорт, деньги, и конечно, здоровье.

Денис Бахтин