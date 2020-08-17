←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Медсправки Для водителей
Колючий Сюрприз
Поземсклэнд Что изменится
Где заправить Кондиционер
План Б На Инженерной
Последние Секунды жизни
Кто и что Ремонтирует в Пскове
Все ограничения движения
ещё АвтоМир / Автоблоги 17.08.2020 13:310 Справка на водительские права в Пскове. Где и как сделать, сколько стоит 17.08.2020 13:310 Справка на водительские права в Пскове. Где и как сделать, сколько стоит 28.07.2020 15:582 Кто и за сколько ремонтирует улицы Пскова 23.07.2020 18:180 О реконструкции площади Ленина, или Иногда оно просыпается 19.07.2020 14:062 Когда ты - не ты 07.07.2020 21:403 Сколько детскую коляску ни собираю, все автомат Калашникова получается
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автоблоги

Справка на водительские права в Пскове. Где и как сделать, сколько стоит

17.08.2020 13:31|ПсковКомментариев: 0

Медкомиссия и периодический медосмотр является обязательной частью жизни каждого автомобилиста. Мало кто любит гулять по поликлиникам, особенно если вы молоды и здоровы (или, по крайней мере, считаете себя такими). Ради возможности находиться за рулем время от времени приходится выполнять квест по сбору штампиков и печатей. Псковская Лента Новостей разбиралась, где сейчас можно пройти медосмотр в Пскове в условиях коронавирусной инфекции, сколько стоит эта услуга. Мы выяснили, где проще сделать водительскую справку, а где дешевле. Из обзора вы узнаете, по каким дням и где можно пройти медосмотр и где нельзя расплатиться за услуги банковской картой.

Услугу по медицинским справкам предоставляют государственные учреждения - городская поликлиника и несколько частных клиник. Желающим сэкономить деньги можно отправиться в государственное учреждение. Далеко не факт, что на этом получится выиграть время. Для поликлиники изготовление справок является своеобразной формой «подработки». Лечебный прием никто не отменял. В докоронавирусные времена почти у всех специалистов действовало правило «прием через одного». Причем в одно и то же время могут прийти «водители», беременные (в третьей поликлинике), люди с организаций (как правило, ходящие табуном мужики). Иногда обычные пациенты пытаются оспаривать порядок посещения специалиста. Если нервы вам дороже, welcome в частные медицинские центры, где все организовано на должном потребительском уровне.

В остальном платная услуга в поликлинике и частном медцентре похожа. Вы идете в кассу, оплачиваете, получаете бланк и направляетесь с ним в наркодиспансер на Чудскую для беседы с наркологом и психиатром. После этого проходите всех остальных специалистов в медицинском центре. Данная процедура действует для прописанных в Пскове. Для жителей других районов Псковской области придется запрашивать информацию по месту жительства.

В центре города медицинские справки оформляет ООО «Медсанчасть ПЭМЗ». Пройти «водительскую медкомиссию» можно с понедельника по четверг с 9.00 до 15.00. До конца августа услуга доступна и по пятницам.

Водительскую справку для категории «В» можно оформить за 1000 рублей, по категориям «BC» и другим - 1500 рублей (включая так называемое ЭГ, обязательную энцефалограмму). Есть возможность безналичного расчета.

Адрес медсанчасти: Псков, Октябрьский проспект, 27. Вход расположен с улицы Металлистов, через проходную завода. Кстати, если вы думаете что «Медсанчасть ПЭМЗ» обслуживает только заводчан, это ошибка.

Преимущества обращения в «Медсанчасть ПЭМЗ»: удобное расположение в центре города, полное отсутствие лечебного приема и очередей и многолетний опыт работы (более 15 лет на рынке)

Здесь помогут оформить различные медицинские справки:

  • Для поступления на работу;
  • Водительские справки - медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами;
  • Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием (стоимость 650 рублей);
  • Медицинская справка для управления маломерным судном;
  • Справка по форме 086у;
  • Для государственной гражданской службы;
  • Справки для прокуроров, судей, работников следственных органов, в учреждения прокуратуры РФ, справка для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

Кроме того, «Медсанчасть ПЭМЗ» предлагает проведение предварительных и периодических медицинских профосмотров в строгом соответствии с приказом МЗ СР России от 12.04.2011 №302-н. Высокий уровень квалификации врачей, оснащенность медицинского центра современным оборудованием позволят пройти медосмотр в самые быстрые сроки. Специалисты медицинского центра имеют дополнительное образование по специальности «Профпатология».

Медицинский центр окажет всю необходимую помощь по организации профосмотра - от оформления списков на прохождение до согласования заключительного акта в Роспотребнадзоре. За компанией будет закреплен персональный менеджер, с которым можно связаться в любое удобное время.

В Псковской городской поликлинике (Псков, Индустриальная, 8) можно пройти медкомиссию: 267 рублей для категории «B» и 1213 рублей для категории «С». Оплата возможна любым способом, желательно безналичной оплатой.

Телефон платной кассы 53-83-26. Работает с 8.00 до 15.45, без обеда.

Комиссия проходит по рабочим дням. С собой нужен паспорт, для приписанных к другим поликлиникам может потребоваться медицинская карта.

Важный момент: с понедельника, 17 августа, лор и окулист в поликлинике на Индустриальной уходят в отпуск на месяц. До середины сентября у поклонников официальной медицины два варианта: либо «податься в бега» - оформить справку здесь и затем пройти лора с окулистом в поликлинике на Коммунальной, либо сразу отправляться на Завеличье.

В Псковской городской поликлинике на Коммунальной, 23 стоимость справок 267 рублей на категорию «B» и 1213 рублей - на «С». Оплата возможна только наличными деньгами. Платная касса работает ежедневно с 8 до 16 часов по рабочим дням. Телефон платной кассы - 57-79-82.

В поликлинике на Кузнецкой нет платной кассы. В районной поликлинике на Школьной платных водительских медсправок нет, сюда обращаются только за выписками от нарколога и психиатра.

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-медицина»» делает медсправки за 480 рублей для категории «B» и 1355 рублей для категории «C». Получаете бланк, проходите нарколога с психологом, потом проходите обследование у нарколога и окулиста. По категории «C» записываетесь на обследование головного мозга.

Пройти медкомиссию можно по средам, четвергам и пятницам с 8 до 13 часов. Оплата возможна картой или безналичным расчетом.

Псков, Вокзальная, 15-а. Телефоны 707-353, 8-960-220-42-12

Медицинский «Лидер» (Псков, Советская, 52, телефон 20-18-18) делает медицинские справки по 600 рублей на категорию «B» и 1400 на категорию «С». Оплата принимается только наличными.

Пройти можно с 9 до 16 часов в рабочие дни, в субботу 9 до 12 часов.

В «Медпрофи» (Псков, ул. Рокоссовского, 34-а, телефон 55-45-22) справка на категорию «B» обойдется в 600 рублей, «C» - 1400 рублей. Оформление справки начинается с похода в клинику и оформления бланка. На категорию «C» сразу же можно сделать ЭГ. Бланки оформляют в рабочие дни с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14. С бланком вы отправитесь к наркологу по месту прописки.

Сама комиссия проходит в рабочие дни ежедневно с 16 до 18 часов. Оплаты картой нет, с собой берите наличные.

Медицинская клиника «Здоровый мир» (Псков, Максима Горького, 53-а, телефон 56-03-33) делает справки по категории «B» за 900 рублей, по «C» - за 2300 рублей. Оплата наличным и безналичным способом.

Комиссия проходит в понедельник, среду и пятницу с 9 до 10 часов.

Второе отделение клиники работает на улице Труда, 58 под названием «Ваш доктор». Телефон 23-00-03. Справку на категорию «B» можно сделать за 900 рублей, оплата любым способом. По категории «С» вам посоветуют обратиться в «Здоровый мир» на улице Горького.

Прохождение комиссии по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 13 часов, по мере записи пациентов.

Наркологический диспансер не делает разницы между категориями «B» и «C». Освидетельствование у нарколога и психиатра обойдется в 300 рублей за двух специалистов. С бланком осмотра из поликлиники (частной клиники) сюда можно подойти с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов.

Псков, Чудская, 4. Телефон регистратуры 57-29-75.

Два неудобных момента, связанных с посещением учреждения Чудской. Первый - отсутствие должного количества парковочных мест. Нередко посетители создают неудобства жителям домов рядом с диспансером.

Второй момент - традиционный бумажный круговорот. Сколько раз не посещаю это учреждение, каждый раз приходится вручную заполнять заново бланк медицинской карточки.

С собой для медкомиссии нужны будут паспорт, деньги, и конечно, здоровье.

Денис Бахтин

Теги: #медицина #поликлиника #справки #медицинские комиссии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Довольны ли вы качеством ремонта Рижского проспекта в Пскове?
В опросе приняло участие 392 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
17.08.2020, 13:310 Справка на водительские права в Пскове. Где и как сделать, сколько стоит 17.08.2020, 10:400 В Пушкиногорском районе 16-летний мотоциклист съехал в кювет и получил травмы 17.08.2020, 10:100 В Пскове восстановят работу светофора на перекрестке Инженерной и Индустриальной 16.08.2020, 22:103 «Мерседес Актрос» выйдет на уборку улиц Пскова зимой
16.08.2020, 21:470 Фотофакт: «Лежачий полицейский» с сюрпризом 16.08.2020, 20:429 Где безопасность на шестиполосной дороге? – активист «Убитых дорог» о ДТП на Рижском проспекте 16.08.2020, 16:080 4 человека пострадали в результате обгона на автодороге Псков – Изборск 16.08.2020, 15:061 Ремонтные работы начнутся на Крестовском путепроводе 17 августа
16.08.2020, 09:157 Возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода на Рижском проспекте 15.08.2020, 19:487 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020, 18:4417 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 15.08.2020, 16:560 Водитель мопеда пострадал в ДТП в Куньинском районе 
15.08.2020, 11:500 Крыши трех автобусных павильонов заменили на Завеличье 14.08.2020, 13:260 Водитель «Ауди А4» сбил стойку дорожного знака на Народной 14.08.2020, 12:150 Дорожные работы по нацпроекту БКАД на Гдовской трассе идут и днем, и ночью 14.08.2020, 11:130 Полиция поймала молодого псковича «под градусом» за рулем ВАЗа на Зональном шоссе
14.08.2020, 10:420 Дорогу к средней школе в селе Ямм Гдовского района отремонтируют до 15 октября 14.08.2020, 10:310 Пьяный водитель травмировал мужчину на «Форде» на улице Поземского 14.08.2020, 09:320 Автомобиль Mazda 3 сгорел ночью в Пскове 14.08.2020, 09:160 В Идрице насмерть сбит 6-летний пешеход
13.08.2020, 19:290 Дорогу Глоты - Весна-80 в Псковском районе доделает субподрядчик 13.08.2020, 18:313 Почему не будет расширения трассы Санкт-Петербург - Невель, рассказал Борис Елкин 13.08.2020, 17:430 На Рижском проспекте в Пскове столкнулись две иномарки перед светофором 13.08.2020, 16:550 ВАЗ-2112 опрокинулся и врезался в дерево под Псковом, три человека пострадали
13.08.2020, 16:230 Продолжается ремонт псковских улиц на средства регионального дорожного фонда 13.08.2020, 16:040 Реконструкцию улицы Кузбасской дивизии могут начать в 2020 году 13.08.2020, 15:081 Юного велосипедиста с маленькой пассажиркой сбили на улице Юбилейной 13.08.2020, 13:320 Стало известно, какие еще улицы начнут ремонтировать на Запсковье в этом году
13.08.2020, 13:110 Семь человек погибли за неделю на дорогах Псковской области 13.08.2020, 12:450 Стали известны подробности о погибших в смертельном ДТП в Невельском районе 13.08.2020, 12:171 Борис Елкин о велодорожке на Рижском проспекте: Главное, закольцевать маршрут 13.08.2020, 12:012 Два реконструируемых перекрестка в Пскове откроют для транспорта к 1 октября
13.08.2020, 11:550 Частичный ремонт улицы Петровской в Пскове выполнят в этом году 13.08.2020, 11:441 Более 80 нарушений ПДД выявили за день в Пскове 13.08.2020, 11:262 Три из четырех платных автодорог останется в Псковской области 13.08.2020, 11:030 Лишенные прав водители теперь могут сдать экзамен в МРЭО Пскова ежедневно
13.08.2020, 10:190 Недостаток практических навыков отмечается у будущих псковских водителей 13.08.2020, 09:200 Пьяный водитель скутера задержан полицией в Опочке 12.08.2020, 23:448 Стали известны подробности ДТП, унесшего жизнь ребенка в Невельском районе. ФОТО, ВИДЕО 12.08.2020, 20:593 Вялодорожки Пскова - активисты «Убитых дорог» оценили городской веломаршрут
12.08.2020, 20:240 Среди марок бензина АИ-92 показывает самый большой рост цены в Псковской области 12.08.2020, 19:510 В Пскове начался ремонт улицы Рокоссовского 12.08.2020, 19:233 Интерактив: Ждем автобус по полчаса 12.08.2020, 19:180 Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Невельском районе
12.08.2020, 16:572 Фотофакт: В Пскове установлен новый светофор на Поземского 12.08.2020, 16:460 Больше 600 водителей поменяли удостоверения через МФЦ в Пскове в июле 12.08.2020, 16:150 Движение на пересечении улиц Леона Поземского и Набат будет временно ограничено 12.08.2020, 16:030 Триста автомашин побывали на спецстоянке за нарушения правил остановки и стоянки в Пскове
12.08.2020, 15:063 «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО 12.08.2020, 14:331 С начала 2020 года в Пскове поймали почти 300 нетрезвых водителей 12.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом 12.08.2020, 12:460 Нарушитель-таксист и водитель без прав пострадали в ДТП на Рижском проспекте
12.08.2020, 09:080 Два ребенка пострадали в ДТП в Порховском районе 11.08.2020, 15:071 ГИБДД: Родители не должны разрешать управление мототранспортом детям до 16 лет 11.08.2020, 14:510 Водитель ВАЗ-2110 погиб на федеральной трассе в Палкинском районе 11.08.2020, 14:464 В машине полный стакан воды не прольется - губернатор о качестве ремонта Рижского проспекта
11.08.2020, 11:000 Водитель из Мурманской области сбил мальчика в Острове 11.08.2020, 10:420 Toyota RAV4 стала самым популярным кроссовером на вторичном рынке в июле 11.08.2020, 10:294 Рижский проспект сдан после ремонта на три недели раньше срока 11.08.2020, 10:230 За метровую яму на дороге «Псковавтодор» заплатит автомобилисту 65 тысяч рублей
11.08.2020, 10:030 Участок площади автовокзала отремонтируют в Острове за 9 млн рублей 11.08.2020, 09:250 Почти 40 нарушений ПДД зафиксировали в двух районах Псковской области за два дня 10.08.2020, 19:510 Три островские улицы, отремонтированные по «дорожному» нацпроекту, прошли приемку 10.08.2020, 19:090 «Дураки на дорогах» раздражают водителей в 9 раз больше чем громкая музыка
10.08.2020, 17:520 Качество ремонта Рижского проспекта - тема нового опроса в «Автомире» 10.08.2020, 17:450 Участок улицы Некрасова закроют 12 августа в Пскове 10.08.2020, 16:200 Житель Опочецкого района приговорен к 7 годам за смертельное ДТП 10.08.2020, 12:530 Невельчанин угнал ВАЗ у знакомого
10.08.2020, 12:021 Интерактив: Небезопасное передвижение пешеходов на Поземского 10.08.2020, 11:460 На Рижском проспекте мальчик на велосипеде угодил под «КИА» 10.08.2020, 10:431 Автоледи в Пскове не прошла проверку на алкоголь после наезда на опору 10.08.2020, 10:312 Катание водителя электросамоката по улице Яна Райниса привело к столкновению с «Ауди»
10.08.2020, 09:470 Шестерых нетрезвых водителей поймали сотрудники ДПС в Псковской области 10.08.2020, 09:180 Житель Бежаниц осужден на 200 часов обязательных работ за езду в пьяном виде 09.08.2020, 21:061 Виновница ДТП с автобусом на Гдовке доставлена в областную больницу 09.08.2020, 18:271 Врезавшаяся в автобус на Гдовской трассе находилась в состоянии опьянения
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.