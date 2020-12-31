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Почему скрипят тормозные колодки и как это устранить

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - почему скрипят тормозные колодки и как это устранить.

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой скрипа или визга от тормозных колодок при торможении. Первое, что делают в таких случаях обычно - меняют тормозные колодки на другого производителя или покупают более дорогие колодки известного бренда, надеясь, что качество таких колодок будет на высоте и скрип уйдет. Часто эта проблема такими методами не решается. Это очень неприятная ситуация для автовладельцев, которая заметно отнимает время, деньги и нервы. Что делать в таком случае расскажу в этой статье.

Причиной скрипа тормозных колодок обычно является вибрация, которая и проявляется, как этот неприятный звук. Часто причина может быть вовсе не в самих тормозных колодках или тормозных дисках, на которые обычно грешат в таких случаях. Другие смежные с тормозными механизмами детали тоже могут быть причиной шумов при торможении. И даже если после установки новых колодок скрип пропал, то это не значит, что устранена первопричина этой проблемы. То есть скрип при торможении может вскоре вернуться.

Основные элементы дискового тормозного механизма

В этой статье я разберу наиболее частую причину скрипов при торможении и расскажу, как это исправить. Конечно, известны случаи, когда скрип и правда кроется в заводском браке тормозных колодок или дисков, но это случается крайне редко. Особенно, если установлены колодки или диски известного бренда и приобретены в том месте, где маловероятна продажа поддельных запасных частей.

На опыте обслуживания десятков тысяч различных автомобилей в наших автосервисах в Пскове могу сказать, что чаще всего причиной скрипов при торможении являются суппорты. Дело в том, что их нужно обязательно обслуживать при каждой замене тормозных колодок - очищать и смазывать строго в определенных местах. В своих автосервисах мы не раз сталкивались с тем, что автовладельцы оценивают такую операцию, как необязательную, что является ошибочным мнением. И, если ранее замена тормозных колодок конкретного автомобиля проходила без обслуживания суппортов, то вполне ожидаемо появление скрипов от тормозных колодок в какой-то момент позднее.

Рекомендуем следующие операции, чтобы свести к минимуму появления шумов при торможении:

- Тормозные диски должны быть исправными: очищены и иметь достаточную толщину. Очищены должны быть и все поверхности диска, прилегающие к другим деталям.

- При наличии биения тормозного диска оно устраняется проточкой. Для этого, к примеру, у нас есть специальные станки, которые протачивают диск без снятия с автомобиля. Обратите внимание, что проточка на токарном станке снятого диска часто не решает проблемы с биением после установки диска обратно на ступицу, хотя это и популярный метод. Такая ошибка нередко случалась на нашей практике. Если диск изношен и толщины для проточки не достаточно, то он меняется на новый.

- Не забыть установить на место или заменить (если повреждены) все пластины и скобы, которые прилегают к тормозным колодками. Нередки случаи, когда такие детали вовсе не устанавливают обратно (считая их необязательными) или забывают это сделать, так как без них тормоза работают. Через некоторое время это может стать причиной тех самых скрипов. В таких случаях необходимо восстановить заводскую конструкцию - приобрести и установить все детали на место.

- Нанести специальные смазки в местах, где цилиндры суппорта нажимают на тормозную колодку, смазать подвижные части суппорта. Обратите внимание - смазка должна быть специальная - жароустойчивая, чаще всего молибденовая или керамическая. В идеале лучше применять смазки одновременно двух типов. Первая - смазка против шумов: обратная сторона колодки, пластины и скобы. Вторая - смазка для подвижных частей суппорта: направляющие и цилиндры. Не забывать снимать защитные наклейки с тыльной стороны колодки - тоже часто встречающаяся ошибка.

Еще дополню отдельно про тормозные колодки - про ошибку, которую часто допускают автовладельцы. Обратите внимание, что чем тоньше рабочая часть (износ фрикциона) тормозных колодок, тем хуже она отводит тепло и быстрее изнашивается. То есть если вы проехали 40000 км и у вас осталось 30% от изначальной толщины колодок, то это не значит, что оставшейся толщины колодок хватит еще на 20000 км. Чем тоньше колодка - тем быстрее ее износ. Колодки с высоким износом также могут быть причиной шумов. При толщине фрикциона 5 мм и ниже тормозные колодки рекомендуется заменить.

Из народных методов от шумов при торможении еще помогает стачивание краев колодки сверху и снизу. Но с этим методом нужно быть осторожнее, так как такой ремонт уже считается неправильным по общим нормам обслуживания автомобиля.

Надеюсь, эта статья будет для вас полезной, если вы столкнетесь с проблемой скрипов при торможении. Если следовать рекомендациям выше, то вы точно сэкономите ваше время и солидную сумму денег.



Артем Бовт



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