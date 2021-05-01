АвтоМир / Автоблоги

Кольцо с дровяником

Большие многомесячные реконструкции улиц стали неотъемлемой и привычной частью жизни псковичей. Полтора года делали перекресток Фабрициуса и Гражданской, не меньше дорожники создавали кольцо Инженерной и Индустриальной. Едва псковичи выдохнули с открытой улицей Поземского, как надолго закрылась вторая часть улицы.

Впервые за несколько лет масштабная реконструкция улиц пришла на Завеличье. Давненько в этой части города не было глобальных изменений. Последним из них, кажется, было переустройство Рижского проспекта на перекрестке с Балтийской.

С марта в «фоновом режиме» стартовали работы по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Контракт стоимостью 304 млн 581 тыс. 850,00 рублей достался обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис». Это хорошо известная псковичам солидная дорожная организация. В ее прошлогоднее условное «портфолио» включает ремонт Рижского проспекта в 2020 году, завершение ремонта дороги в Глоты - Весна-80 вместо не справившегося подрядчика. Что должно измениться на улице Кузбасской дивизии, рассмотрим в деталях.

Плюс новое кольцо

Для начала разговора определим границы проекта. В первый пусковой комплекс вошли участок улицы Кузбасской дивизии до «Акваполиса», улица Крестки до границы с Псковским районом, участок Западной до улицы Михайловской включительно.

Съезды прилегающие к улице Кузбасской дивизии подлежат ремонту только в пределах «радиусов закруглений» с установкой бортового камня. Улица Крестки обновляется только до городской границы. С учетом нынешнего состояния дороги до базы «Псковэнерго» в сторону деревни Заровенье можно уверенно утверждать, что город сильно отстал от Псковского района.

Главная «фишка» проекта - устройство кругового пересечения улиц Кузбасской дивизии, Западной и Крестки. Проект готовило ООО «СтройДорМостпроект», известное по авторству реконструкций улиц Поземского, Индустриальной. Проектировщик обосновал необходимость строительства именно кольцевого варианта перекрестка четырьмя факторами:

повышение безопасности движения за счет снижения скорости при приближении к перекрестку;

более высокая пропускная способность;

низкое время ожидания по сравнению с регулируемым перекрестком;

количество путей, соединенных перекрестком. Сигнальная схема светофоров у перекрестков с более чем 4 ветвями очень сложна, число возможных ветвей у кругового перекрестка зависит только от его диаметра.

В данном случае последнее обстоятельство несколько лишнее. От кольца будут отходить три больших ветви – реконструированные участки улиц Кузбасской дивизии, Западной и новообразованный «аппендикс» Западной между Кузбасской и Крестками. Четвертая «ветка» - маловостребованный съезд к автостоянке. Для устройства кольца потребуется подсыпка большого объема грунта.

Кольцевой вариант перекрестка имеет и недостатки. Это повышенное количество ДТП. Во-первых, некоторые псковичи умудряются съезжать с кольца с внутренней полосы, когда во внешней кто-то продолжает движение по кольцу. Во-вторых, всегда есть риск глупого столкновения перед въездом на главную дорогу. Когда водитель смотрит влево на тех, кому должен уступить и движется, вместо того, чтобы смотреть вперед. Впрочем, данный вид ДТП распространен не только на кольце. Достаточно вспомнить выезд с проспекта Энтузиастов на Труда.

Минус повороты налево

Помните, когда появился кнопочный светофор на Кузбасской дивизии, местные долго возмущались, что он работает только для пешеходов? Поворот с улицы Владимирской налево на Кузбасскую не регулируется. Поворачиваем в режиме «кто как умеет». Реконструкция полностью снимает проблему. Пешеходный светофор сохранится, а левый поворот - нет.

Улица Кузбасской дивизии уширяется до четырех полос, кое-где и до пяти. Для съезда к улицам Владимирская и Крестки предусматриваются переходно-скоростные полосы длиной 30 метров с отгоном 20 метров. Встречные потоки разделит полоса 0,5 метра. Предусмотрена традиционная для последних лет укладка плитки возле бортового камня проезжей части на ширину 0,30 м, для защиты устраиваемого газона.

Медленно, но верно Псков внедряет разделение потоков при реконструкции улиц. Предыдущие примеры - Чудская в 2009 году и Индустриальная в 2020 году. Это хорошо для предотвращения серьезных происшествий. Но как и во всех других случаях, влечет изменение привычек местных жителей и перестроение привычных маршрутов.

Если вам надо с Владимирской попасть на Юбилейную, будете поворачивать на Кузбасскую направо с разворотом у Кресток. Не очень удобно, зато безопасно. Кто-то предпочтет добраться через жилые кварталы к Никольской и воспользоваться бессветофорным кольцом. Аналогичная история с четной стороной Кузбасской дивизии. Поворот возможен только направо. Если надо налево, придется развернуться у «Акваполиса».

Дорогу готовят к интенсивному движению. В проекте на Кузбасской дивизии повсюду видим запрет на остановку-стоянку. Масштабной будет установка пешеходного ограждения: на улице Кузбасской Дивизии - 1271 погонный метр, в Крестках - 24 погонных метра. Барьерное ограждение вдоль кольцевого пересечения – 58 погонных метров.

Светофоризация

В первом пусковом комплексе предусмотрено четыре светофорных объекта. Один имеется, еще три добавятся.

Имеющийся пешеходный светофор после реконструкции и переноса стоек также будет вызывным. Длительность горения разрешающего сигнала для пешеходов – 25 секунд, включая 3 секунды зеленого мигания. Разумеется, светофор не будет включаться мгновенно после нажатия. Минимальный промежуток времени между включениями разрешающего сигнала составляет 50 секунд. Колонки светофоров прикрепят на Г-образные опоры.

Предусмотрены два новых пешеходных перехода. Один у дома №50 по Кузбасской дивизии - предполагаем, что он будет самым востребованным. Второй - на новом участке Западной, между Кузбасской и Крестками. Согласно уточненному техническому заданию, переходы через новое кольцо будут регулируемыми, с вызывными светофорами. Про четвертый светофор расскажем ниже, это отдельная история.

Крестки

Полностью видоизменится улица Крестки. Плохо асфальтированная ущербная дорога превращается в полноценную магистральную улицу общегородского значения. Будут две полосы движения по 3,5 метра и даже (невероятно!) тротуар.

Есть нюанс: вводится одностороннее движение. Разрешенное направление движения - от Кузбасской дивизии до нового пересечения с Западной. Если едем из Родины, остается один вариант - воспользоваться новым круговым движением.

Что идет под снос

Предусмотрен снос несанкционированных металлических сооружений на участке проектируемого кольцевого пересечения Кузбасской Дивизии и Западной. Проект имеет милую отличительную особенность - в зону реконструкции попадает сарай для складирования дров для отопления двухэтажного дома №6 по улице Крестки. Строителям предстоит возвести новый дровяник для нужд местных жителей.

Улица Западная

Проезжая часть Западной между Кузбасской дивизии и Михайловской будет раздвоена. Появится два участка с односторонним движением - от Кузбасской к Михайловской и в обратном направлении. В каждом направлении - по две полосы. При движении по Западной с Кузбасской дивизии на Коммунальную, главная дорога будет менять направление. Сначала поворот налево, потом направо. Потенциально на первых порах это будет аварийное место. На данном перекрестке предусмотрен еще один светофор.

Организация обслуживания участников движения

В проекте предусматривается устройство четырех автобусных остановок с расположением «в местах концентрации пассажиров». Одна автобусная остановка расположена на участке от ул. Юбилейной до кольцевого пересечения с ул. Никольской (по сути, за пределами реконструкции) и три на проектируемом участке ул. Кузбасской Дивизии.

Когда я прочитал про обустройство заездного «кармана» шириной 3,50 м, сразу захотелось спросить - а что мешало сделать это на Октябрьском проспекте? Хотя бы на одной стороне, в Детском парке и Летнем саду?

Параметры посадочных площадок: длина 40 метров, ширина 3,0 метров. Отгоны уширения остановочных полос - 20 метров. Изначально проектом были предусмотрены сетчатые автопавильоны. Внесенные в проект изменения предполагают так называемые «Умные автобусные остановки». Они будут комфортными, со стеклянными вставками.

Отдельная тема - как будет решаться проблема запуска автобусов по Кузбасской. Сложность заключается в ширине кольцо у «Акваполиса», а оно в реконструкцию не попадает. Ответ на эту загадку должен дать региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству. Возможный вариант – запуск нового маршрута с небольшими автобусами. Совсем не факт, что будет «Псковпассажиравтотранс».

Велодорожки

В последней редакции технического задания появились велосипедные дорожки. По четной стороне улицы Кузбасской дивизии полностью - от кольца до кольца. Но нечетной стороне от «Акваполиса» до улицы Владимирской. Велопереход через проезжую часть соседствует с регулируемым пешеходным переходом. Дорожка продолжается и на улице Крестки от кольца в сторону границы города. Сейчас Псковский район прокладывает тротуар по дороге до базы «Псковэнерго».

Сети

В 2021 году псковичи увидят только начало работ. Все силы будут брошены на перекладку сетей. В проекте упоминаются вынос кабельной канализации кабель связи «МТС», «Псковская ГТС», «Телесети» и даже упраздненной организации МП Пскова «Лифтмонтажсервис». Предусмотрен вынос кабельной канализации и кабелей связи из зоны земляных работ при попадании под проезжую часть.

Отдельная «газовая» история - переустройство наружных сетей газопровода. Предусматривается установка контрольно- измерительного пункта с медно-сульфатными электродом сравнения ЭНЕС-3М с выводом под ковер в зеленой зоне. Кроме того, устанавливается «разрезной футляр» на действующем газопроводе высокого давления, с выводом контрольной трубки в зеленой зоне.

В объем работ по реконструкции сетей дождевой канализации входит отвод дождевых стоков с дорожного покрытия и замена плит перекрытий с люками на существующих сетях дождевой канализации, попадающих под реконструкцию улиц. Сбор стоков производится в дождеприемные колодцы и отводится на очистные сооружения через проектируемую сеть дождевой канализации.

Освещать улицу будут новые светильники типа Волна-LED-200 фирмы GALAD, со светодиодными лампами. Они будут закреплены на граненых металлических опорах высотой 8 м, производства Opora engineering. В местах переходно-скоростных полос дополнительно устанавливаются светильники типа Волна-LED-100. Освещение проездов, автобусных остановок и пешеходных переходов выполнено светильниками GALAD Стандарт LED-40 на опорах высотой 6 м.

Проектом предусмотрены переустройство одной воздушной и 6 кабельных линий электропередач попадающих. Две опоры воздушной линии находятся недопустимо близко к новому полотну автодороги. А еще две «не обеспечивают необходимого вертикального габарита» от проводов до автодороги. Переустройство кабельных линий вызвано необходимостью выноса трассы кабеля из зоны дорожного полотна, защиты кабеля сборными грунтовыми каналами и прокладкой резервных полиэтиленовых труб на пересечениях с проектируемой автодорогой.

Самая заметная и видимая часть работ по реконструкции планируется в 2022 году. Потом должны быть запущен следующий этап, с переделкой улицы Западной (от Михайловской до Коммунальной) и улицы Байкова. Перспективная интенсивность движения на 2036 год по Кузбасской дивизии, по оценке проектировщика составит 11306 автомобилей в сутки. Реконструкция окончательно превратит улицу Кузбасской дивизии в полноценный дублер Рижского проспекта и улицы Коммунальной.

Денис Бахтин