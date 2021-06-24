←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
Кто на чем экономит при обслуживании?
Как не запустить автомобиль
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Что русскому хорошо то китайцу...
Почему нужно менять резину сейчас?
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
ещё АвтоМир / Автоблоги 24.06.2021 11:420 Поломки автомобильного кондиционера: кто виноват и что делать? 08.07.2021 14:470 Чем русский автосервис отличается от американского и китайского 24.06.2021 11:420 Поломки автомобильного кондиционера: кто виноват и что делать? 10.06.2021 15:400 Важность различных диагностик 27.05.2021 10:000 Гидроудар и вибрация тормозных дисков. Чем грозит дождь автомобилистам 22.05.2021 09:5928 Как тупить за рулем по-скобарски
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автоблоги

Чем русский автосервис отличается от американского и китайского

08.07.2021 14:47|ПсковКомментариев: 0

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - отличия в работе автосервисов США, Германии, Китая и России.

 

24 июня состоялась первая Международная конференция о рынке автомобильного обслуживания. 4 страны: США, Германия, Китай и Россия. 12 экспертов: от каждой страны выступили представители сетевых и независимых автосервисов, отраслевые объединения. Поделюсь с вами информацией, которая на мой взгляд может быть интересна автомобилистам.

Первым выступил Александр Груздев, независимый эксперт и основатель аналитического агентства Gruzdev-Analize. В его докладе больше всего интересных данных для автовладельцев, о которых я расскажу подробнее далее. Доклады моих коллег из других стран были более заточены для профессионалов авторемонта и поэтому выдержек из их докладов будет меньше.

По объему парка автомобилей Россия близка к Германии, а США к Китаю. Иное деление по соотношению количества автомобилей и водителей. Россия и Китай - водителей больше, чем автомобилей. Тогда как в США и Германии - наоборот.

В США исторически выше, других представленных стран, пробеги - культура «всегда на колесах» и жизнь за городом. В Германии больше других стран упали пробеги в ковид-период. Китай упал меньше, так как не было жестких всеобщих ограничений. В России - рост пробегов, так как люди поехали на дальние расстояния внутри страны, новый вид туризма на колесах.

США - страна сетевых автосервисов. Самые крупные сети насчитывают 5-7 тыс. точек. В США также велика доля и самостоятельных ремонтов. Есть и сети магазинов запчастей по схеме «купил запчасть и сам поставил».

Китай - огромное число СТО. Размер сетей достигает 30 тыс. точек, но это другой формат. В Китае автосервисная отрасль развивается по типу сервиса такси, как Убер или Яндекс.Такси в России. Клиент заходит в приложение на смартфоне - выбирает «хочу поменять колодки» - приложение выдает ближайшие точки, на которых это можно сделать. В предложенных вариантах есть сортировка по цене, рейтингу и близости автомастерской. Таким образом, автосервисы превращаются в тех самых подключенных водителей такси.

Германия - развиты сети автосервисов по франшизе. Масштаб около 1000 точек на сеть. Россия находится на самом начальном этапе роста сетевых автосервисов. Самые крупные сети в России - это масляные и шинные, а также сеть автосервисов FIT SERVICE, которая предоставляет более широкий набор сервисов для автовладельцев, выполняет все виды ремонта любых марок автомобилей.

Интересные данные по самостоятельному ремонту автомобилей автовладельцами. Учитывая, что убраны простые операции, сами берутся за ремонт 31% в России и 18% в США. 6% в Германии, а в Китае всего 1% и почти нет такой схемы. Ярко выраженная специфика России - клиенты часто экономят и сами покупают запасные части, снижая заработок автомастерских.

Отличается распределение обращений в автосервис в приведенных странах. В России самая низкая доля обращений к официальным дилерам за авторемонтом и самая высокая в группе «Другие».

Следующее интересное сравнение стран - критерии выбора независимого автосервиса. Критерий выбора «низкие цены» на первом месте только в Китае. В остальных странах среди автовладельцев в первую очередь важно доверие к качеству ремонта. Вес остальных критериев также приведен далее на изображениях.

Сравнение стран по ценам на популярные услуги по авторемонту. Ожидаемо самые высокие цены на услуги в США и Европе.

Далее часть данных от докладчика из Китая. Интересный факт - в Китае нет одиночных автосервисов. На снимке Чжан Цзе, операционный директор из DAS Master. 9 автостанций и 647 магазинов запчастей. И это самое маленькое автосервисное предприятие, которое удалось найти организаторам конференции в Китае.

Представители Китая отметили переизбыток автосервисов в стране - снижается уровень сервиса, нет стандартов, нет единых систем маркировки и учета запчастей. Также есть острые проблемы с контрафактом и подделками запчастей. Даже профессионалы зачастую не могут отличить подделки от оригинала. Как и в России, развитию законного бизнеса авторемонта в Китае мешает несправедливая конкуренция - мелкие игроки рынка не платят налоги и социальные выплаты сотрудникам (экономия свыше 20%). Проблема с кадрами - низкое доверие к СТО всех типов. Нет инфраструктуры подготовки и обучения кадров.

Несколько интересных фактов из Германии от представителя сети Bosch Car Service Фридриха Лукача.

Собственники одиночных автосервисов в Европе часто получают бизнес по наследству. Выбор автосервиса клиентом тоже часто обуславливается «наследством». Люди едут на ту станцию, на которой обслуживались их родители.

Сотрудники автосервиса Фридриха работают по 40 часов в неделю. В субботу по договоренности с сотрудниками работают полдня, а в воскресенье всегда выходной. Клиент прибывает на СТО и просит решить все от поиска проблемы и запчасти, далее до замены и гарантии. Средний возраст персонала 32 года, стаж обычно более 5 лет, но в последнее время текучка кадров стала выше, работают 1-2 года и уходят. Другой спикер из Германии также отметил высокую текучку кадров 1-2 года и не высокий престиж отрасли у молодых людей в Германии.

Завершаю свой рассказ выступлением российской стороны - Данил Соловьев, соучредитель и директор сети автосервисов FIT SERVICE.

Что хочется отметить в сравнении с другими странами. Более продолжительный и без выходных график работы автосервисов FIT SERVICE - с 9 до 21 часа.

В автосервисах России также, как и в других странах, нарастает все больше нехватка квалифицированных кадров. Средний возраст сотрудников в компании сейчас 32 года. В среднем сотрудники работают в компании более 5 лет. Работа со студентами - отдельное направление. Растет кадровый голод и поэтому особое внимание молодым специалистам и их обучению. Оплата стипендий на время обучения. Сейчас уже 600 учеников повышают свой уровень в автосервисах по всей сети FIT SERVICE, в планах увеличить число таких учеников до 1000. Из плюсов работы в FIT SERVICE - есть минимальная гарантированная оплата, если будет падение спроса на услуги автосервиса, но сейчас это редкость, так как много заказов от клиентов.

Правило FIT SERVICE – «первый после дилера». Сеть крупная и это повышает доверие клиентов к FIT SERVICE. Гарантия на дорогостоящий ремонт автомобиля в крупной сети - не пустой звук.

В FIT SERVICE в числе первых внедрили - онлайн запись, приложения в мобильном, комфортные зоны ожидания, вежливое и компетентное консультирование.

В FIT SERVICE выбрали курс на отказ от запчастей клиента. Потому что есть требование российского законодательства, отличное от других стран. По закону автосервисы в России обязаны нести ответственность за любые запасные части для авторемонта, и не важно кто и где купил запчасть. Даже если запчасть предоставил клиент - все равно отвечает за качество этой запчасти автосервис - гарантийный ремонт за счет автосервиса. Сейчас FIT SERVICE уже полностью не принимают технические жидкости от клиентов, так как невозможно без сложной экспертизы проверить их качество. Удержания клиента в FIT SERVICE за счет уровня сервиса: все в одном месте плюс полная гарантия.

Это все, чем я хотел с вами поделиться по итогам первой Международной конференции о рынке автомобильного обслуживания, которая состоялась 24 июня.

Уважаемый читатель, обращаюсь с такой просьбой. Уже довольно продолжительное время я высказываю свое мнение раз в две недели по четвергам здесь - в разделе «ПЛН Автомир» - публикую свои статьи о важном в мире автомобилей. Мне важно знать, интересны ли вам мои публикации или я напрасно трачу свое время. Пожалуйста, отправьте ваш ответ В Контакте, чтобы я принял решение - продолжать эту работу или нет. Буду вам признателен за отклик на эту мою просьбу.

Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

P.S.: Темы для новых публикаций можно предложить на форуме или по адресу электронной почты: 777@pln-pskov.ru.

Смотрите также:

О важности различных диагностик

Какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в обслуживании?

Почему скрипят тормозные колодки и как это устранить

Какие автомобили самые надежные в России?

Ремонт под елочкой

Сильный мороз и автомобиль. Советы по эксплуатации в холода

Автосервис здорового человека

Приезжать со своим или брать в автосервисе? Правила замены техжидкостей

Почему нужно менять резину сейчас?

В чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров

Про автокондиционер и подпрыгивающий холодильник

КОВИДный год. Что изменилось на рынке послепродажного обслуживания автомобилей?

Поломки автомобильного кондиционера: кто виноват и что делать?

Теги: #автосервис #обслуживание автомашины #FIT SERVICE
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 2085 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.07.2021, 14:470 Чем русский автосервис отличается от американского и китайского 08.07.2021, 14:420 Новые камеры фиксации нарушений установили на федеральных дорогах в Псковской области 08.07.2021, 14:330 Женщину госпитализировали с места ДТП на улице Чудской в Пскове 08.07.2021, 13:160 Пьяный водитель «Рено» протаранил ограждение в Пскове. ФОТО
08.07.2021, 11:480 Сломавшийся «Дэу Матиз» занял 1,5 полосы на мосту 50-летия Октября в Пскове 08.07.2021, 11:282 На Сиреневом бульваре в Пскове стало безопаснее 08.07.2021, 10:280 Дорогу у границы с Эстонией отремонтируют в рамках нацпроекта 08.07.2021, 10:280 Водитель мопеда в Пыталово повторно попался полицейским нетрезвым за рулем
08.07.2021, 10:091 «Шевроле» и «Шкода» совершили боковое столкновение на Чудской 07.07.2021, 21:004 Александр Братчиков проконтролировал ремонт дорог в Пскове 07.07.2021, 20:000 Суд лишил островича водительских прав и отправил на обязательные работы за нетрезвую езду 07.07.2021, 19:490 Движение автомобилей затруднено на улице Юбилейной в Пскове из-за ДТП
07.07.2021, 11:560 В Псковском районе мотоциклист врезался в заглохшую машину 07.07.2021, 11:210 Участок улицы Горького перекроют в Пскове 10 июля 07.07.2021, 11:030 Дорогу в Белоруссию приводят в порядок в Невельском районе 07.07.2021, 09:200 Один человек пострадал из-за обгона с нарушением под Гдовом. ФОТО
07.07.2021, 09:170 Региональная ГИБДД призвала псковичей следить за состоянием здоровья и машины в жару 06.07.2021, 22:511 Песок на место создания монумента в Самолве будут возить еще две недели 06.07.2021, 22:250 В июне на дорогах Псковской области произошло 25 наездов на диких животных 06.07.2021, 21:061 «Шестерка» нырнула под грузовик в Великолукском районе. ФОТО
06.07.2021, 20:230 Дорожники показали, как выглядела улица Бастионная до и после ремонта 06.07.2021, 19:490 Автомобиль опрокинулся при обгоне на дороге Красногородск — Велье 06.07.2021, 17:470 Молодой водитель из Усвят сел за руль пьяным и въехал в автобус 06.07.2021, 16:530 Великолучанин нарушил ПДД и врезался в грузовик
06.07.2021, 15:230 Современные технологии применяют при ремонте трассы Великие Луки - Усвяты 06.07.2021, 14:253 Водитель «Мицубиси» сбила лося на трассе Псков – Гдов. ФОТО 06.07.2021, 11:390 Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для движения автомобилей 7 июля 06.07.2021, 11:320 Человек пострадал в столкновении автобуса и автомобиля в Усвятах
06.07.2021, 10:428 Схему организации движения изменят на перекрестке Юбилейной и Рижского в Пскове 06.07.2021, 09:022 «Форд» оказался на тротуаре в Пскове из-за лопнувшего колеса. ФОТО 06.07.2021, 08:581 Молодой человек и девушка пострадали при опрокидывании автомобиля под Псковом 06.07.2021, 07:570 Автомобиль попал в ДТП на улице Чудской в Пскове
05.07.2021, 21:010 Молодого человека госпитализировали после ДТП в Пустошке 05.07.2021, 19:112 80-летняя автолюбительница сбила мотоциклиста в Порхове 05.07.2021, 17:120 Дорогу Першино – Ваши в Великолукском районе делают безопасной благодаря нацпроекту 05.07.2021, 16:560 Полиция остановила нетрезвого псковича за рулем ВАЗа
05.07.2021, 16:400 В Печорском районе продолжается реконструкция дороги по программе приграничного сотрудничества 05.07.2021, 14:440 Дновский грибник угнал гусеничный трактор 05.07.2021, 14:100 В Госдуму внесли законопроект о защите водителей от необоснованных штрафов с камер 05.07.2021, 13:301 «Ниссан» и «Рено» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
05.07.2021, 13:180 Следственный комитет проводит проверку по факту смертельного ДТП в Псковском районе 05.07.2021, 11:480 Наезд на лося в Гдовском районе обернулся последствиями для обеих сторон 05.07.2021, 11:172 Полмиллиарда рублей получит Псковская область на обеспечение дорожной деятельности 05.07.2021, 10:500 Более 1700 нарушений пресекли псковские госавтоинспекторы за неделю
04.07.2021, 21:470 В России ужесточили ограничения, связанные с экологическими классами автомобилей 04.07.2021, 15:340 В Псковском районе мужчину госпитализировали после опрокидывания автомобиля 04.07.2021, 13:550 Сбитый в Псковском районе пенсионер находится в больнице в тяжелом состоянии 04.07.2021, 13:230 Неизвестный водитель сбил пенсионера в Псковском районе и скрылся
04.07.2021, 12:100 Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Псковском районе 04.07.2021, 11:590 В Пскове велосипедиста госпитализировали с переломом после ночного ДТП 04.07.2021, 11:062 Пскович провел экскурсию по городу из плывущей по реке машины 03.07.2021, 21:350 Михаил Ведерников: Сотрудники ГИБДД сохранют жизнь и здоровье многих людей
03.07.2021, 20:031 Николай Козловский поблагодарил сотрудников ГИБДД за верность служебному долгу 03.07.2021, 16:000 Александр Козловский: Сотрудники ГИБДД проявляют высокий профессионализм и мужество 03.07.2021, 15:401 Проспект Ленина планируют капитально отремонтировать в Великих Луках 03.07.2021, 11:030 Калининградский экипаж вылетел с трассы после трамплина на ралли в Псковской области
03.07.2021, 10:282 Два человека пострадали при столкновении автомобиля с лосем в Псковской области 03.07.2021, 10:000 Ралли «900 озер» проходит в Псковской области 03.07.2021, 09:150 Александр Котов: Обеспечить порядок на дорогах – значит сохранить жизнь и здоровье водителей и пешеходов 03.07.2021, 08:560 Автомобиль сбил лося и врезался в дерево на границе Псковского и Стругокрасненского районов
02.07.2021, 17:481 Устранить недочеты ремонта участка улицы Бастионной потребовал у подрядчиков Алексей Севастьянов 02.07.2021, 17:142 Полиция планирует массово проверить документы у водителей в Пскове 02.07.2021, 17:060 ГИБДД и псковская библиотека проведут дискуссию об электросамокатах 02.07.2021, 16:070 В Пскове почти на месяц закрывается движение по участку улицы Крестки
02.07.2021, 14:350 Участок трассы в Печорском районе ремонтируют по нацпроекту 02.07.2021, 13:080 Житель Карелии на угнанном автомобиле попал в ДТП в Порховском районе 02.07.2021, 12:570 Псковичей приглашают создать новые автомаршруты 02.07.2021, 11:050 В Великие Луки вернулся пассажирский транспорт большого класса
02.07.2021, 10:131 Результат дорожных работ по новому ГОСТу оценили Александр Котов и Михаил Шауркин 02.07.2021, 09:401 Водитель «Опеля» сбила самокатчицу в Пскове 01.07.2021, 20:510 Легковой автомобиль столкнулся с фурой на Ленинградском шоссе в Пскове 01.07.2021, 17:141 В Пскове отремонтировали улицу Бастионную
01.07.2021, 17:050 Автомобиль «Ауди» повис на ограждении дороги в Псковском районе. ФОТО 01.07.2021, 15:320 Полиция остановила пьяного водителя «Лэнд Ровера» в Пскове 01.07.2021, 15:021 Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяное вождение 01.07.2021, 14:080 Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Великих Луках
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.