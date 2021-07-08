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Техосматривайтесь

Депутаты Госдумы подложили свинью с новым законом о техосмотре. Поправки, позволяющие не освидетельствоваться перед покупкой ОСАГО, вступают в силу с 22 августа. А срок действия автостраховки истекал 11 августа. «Зачем тебе техосмотр, его же вроде отменили?» - недоуменно спрашивали все вокруг. Повторная проверка всех фактов не оставляла никаких шансов уклониться от техосмотра. 650 рублей, может, и не самые великие деньги, но это примерно 14 литров не самого дешевого бензина. И минимум полтора часа потраченного времени.

Можно ли купить ОСАГО без техосмотра уже сейчас?

Остаться без машины на 10 дней неудобно. Вариант ездить без страховки в городе, где половина людей не умеет водить, откровенно безумный. Ничего не оставалось, как ехать за настоящим техосмотром на один из пунктов в Пскове. Оказалось, что станция ТО совсем не пустует, и желающих освидетельствоваться немало. На утро следующего дня все было занято, записали под вечер.

Сама процедура тоже преподнесла сюрприз. Правая фара была плохо отрегулирована - светила выше положенного. Пришлось устранять на месте. Как это часто бывает в подобных случаях на помощь пришел скучающий дед из стоявшего впереди «Дастера». С помощью его советов и при моральной поддержке стоявшего за мной в очереди дальнобойщика проблема решилась. Тем не менее, было немного нервно. Других нареканий не было. Кто поедет проходить, имейте в виду - на станциях сейчас действует обязательная фотофиксация автомашины. Услуга ТО стоит 650 рублей для легковой автомашины. Со станции я выехал очень довольный. Правда, через 20 минут это прошло. Приехав домой, осознал, что оставил на станции ТО любимые документы госавтоинспектора - права, СТС и действующую страховку.

К чему это рассказываю? Представьте себе мою «радость», когда на следующий день, 12 августа, я пришел в страховую компанию покупать полис ОСАГО, и никто даже не спросил диагностическую карту. «Зачем? Техосмотр же отменили», - недоуменно пожала плечами работник офиса. Утешаться можно тем, что за 650 рублей автомобиль прошел проверку важных узлов.

Еще одна рекомендация для любителей дотянуть со страховкой до последнего дня. Выяснилось, что купить полис онлайн можно минимум за три дня. Поэтому, если не хотите стоять в очереди за ОСАГО, лучше подумайте об этом заранее. Заявку будут рассматривать минимум три дня. В моем случае пришлось посетить два офиса страховых компаний. В одном в 8.50 утра уже была очередь из 4 человек. Между прочим, это явный признак, что в отрасли все хорошо и стабильно. Если страховщики плачутся про невыгодный бизнес и огромные издержки, то какого черта они работают в режиме неторопливой офисной пятидневки с обедами?

Надо ли делать техосмотр всем, у кого страховка заканчивается после 22 августа? Этот вопрос сейчас интересует многих. При ответе на него нужно учитывать два момента.

Первый - введение штрафов. Ближайшие 6 месяцев и 9 дней можно будет безнаказанно кататься без техосмотра. С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты собираются штрафовать. Второй и более существенный - так называемые «регрессные требования» от страховой.

Как будут штрафовать с 1 марта 2022 года?

Обратимся к первоисточнику. Федеральный закон от 26.07.2019 N 219-ФЗ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Он дополняет статью 12.5 частью 1.1 и вводит наказание за новое-старое административное правонарушение: «Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении». Предусмотрен штраф в размере 2000 рублей. Примечание к статье гласит, что следующий штраф можно получить через 24 часа или позднее. Новшество как раз вступает в силу с 1 марта 2022 года.

В законе нет ответа на вопрос, каким именно способом будут штрафовать водителей без техосмотра. СМИ пишут про некие камеры фотовидеофиксации. Всем понятно, что такие камеры будут установлены только в крупных городах. В Пскове пока есть только два наказуемых камерами вида нарушения: превышение скорости и проезд за стоп-линию. Автоматическая фиксация выезда на обочину и тротуар еще только на подходе. А если и вводить штрафы за отсутствие ТО, тогда заодно и штрафуйте всех без полисов ОСАГО. Это более опасное общественное деяние.

Надо ли будет возить с собой диагностическую карту? Пока такой обязанности нет. Как разъяснили автору в управлении ГИБДД Псковской области, предполагается, что инспектор сможет проверить наличие документа с помощью электронной базы. Для этого сотруднику полиции потребуется планшет или запрос в дежурную часть. В нашей провинциальной реальности это будет самый распространенный вариант. Знаю пример, когда одного и того же водителя в Пскове пять или шесть раз за короткое время оштрафовали за езду на незастрахованной машине. Примелькался. Тоже самое будет с техосмотром.

Сюрпризы от страховщиков

Вторая, более опасная ситуация для уклонившихся от техосмотра - право страховой компании на «регрессное требование». К страховщику после выплаты страхового возмещения переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере произведенной потерпевшему страховой выплаты. Существует ряд условий, при которых страховка по сути не действует. Например, если виновник был пьян или скрылся с места происшествия. Одно их таких исключений подпункт «и» статьи 14 закона об ОСАГО.

Из него следует что:

1. Для такси, автобуса, грузовика, транспортного средства для перевозки опасных грузов отсутствие диагностической карты автоматически приводит к регрессу. Неважно, что было причиной ДТП.

2. Для всех остальных транспортных средств, включая многочисленные личные легковые автомобили, правило несколько другое. Страховая компания выставит счет, если диагностическая карта отсутствует, а причиной ДТП стала неисправность транспортного средства.

Выводы совершенно очевидны. Добровольность техосмотра не означает его отмену. Да, какое-то время государство не будет наказывать за это. Но при определенном неудачном стечении обстоятельств есть риск попасть на большие деньги.

Денис Бахтин