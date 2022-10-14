←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Автоблоги 14.10.2022 17:291 Десять инноваций: что видели пешеходные переходы в Пскове за последние десять лет? 11.11.2022 17:330 Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД 14.10.2022 17:291 Десять инноваций: что видели пешеходные переходы в Пскове за последние десять лет? 11.10.2022 13:131 Запсковьецид 04.10.2022 17:040 Автомобилизация 28.09.2022 23:400 Приставы арестовали восемь автомобилей должников в Великих Луках за неделю
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автоблоги

Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД

11.11.2022 17:33|ПсковКомментариев: 0

Вчера состоялось, без преувеличения, долгожданное заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Прошлое заседание состоялось в мае, то есть полгода назад. Новых предложений за это время накопилось достаточно. Поэтому всем, кто следит за изменениями в улично-дорожной сети, будет интересно узнать, какие вопросы рассматривали члены комиссии и какие решения ими были приняты по итогу.

 

В самом начале заседания участники заслушали доклад о реализации решений прошлой комиссии, а также обсудили безопасность автомобильных перевозок и детский травматизм на дорогах общего пользования.

Кроме того, в администрации города рассказали и о подготовке уличной-дорожной сети к зимнему периоду. Уже на следующей неделе ожидаются заморозки, поэтому вопрос актуальный. Как отметил глава города Пскова Борис Елкин на своей странице в социальной сети: «Дорожные службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах и мостах: соль и песок в наличии, техника подготовлена». Ответ внушает оптимизм.

Далее комиссия перешла к обсуждению конкретных предложений. Наибольшую дискуссию у членов комиссии вызвала организация одностороннего движения по улице Киселева на участке от поворота на парковку у Мироносицкого кладбища до улицы Кузбасской Дивизии.

Несмотря на возражение общественников и сотрудников ГИБДД, предложение было поддержано. Но одностороннее движение организуют до междворового проезда к дому №3 по улице Киселева. На данном участке дороги обустроят тротуар и установят мачты освещения.

Сразу несколько вопросов на прошедшей комиссии касались обустройства пешеходных переходов. Забегая вперед, итоговый счет 1:2 в пользу отклоненных предложений.

Предложение сообщества «Убитые дороги Пскова» об обустройстве пешеходного перехода на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса через улицу Пушкина члены комиссии поддержали. В скором времени там появится нерегулируемый пешеходный переход. Заодно наведут порядок с хаотичной парковкой.

А вот двум другим предложениям на минувшей комиссии не суждено было сбыться. Обустройство пешеходного перехода через улицу Инженерную в районе дома №114 большинство членов комиссии не поддержало. С большой долей вероятности пешеходы на свой страх и риск продолжат перелезать через ограждение. Перспектива идти в обход полкилометра прельщает не многих.

Также было отказано в обустройстве пешеходного перехода в районе дома 12 по улице Алехина. Члены комиссии сошлись во мнении, что на данный момент нет технической возможности, необходима реконструкция улицы Алехина. Вполне возможно, что после появления тротуаров и освещения переход все же сможет появиться.

Еще одно интересное предложение — это организация двух полос на улице Кузнецкой от Кузнецкого моста до круга на пересечении с улицей Карла Маркса. Если проехаться рядом с «Таблеткой» прямо сейчас, то можно увидеть, что все и так едут в две полосы, не обращая внимания на знаки. Поэтому предложение носило характер узаконить то, что и так есть. Но решение было принято отложить. Ожидается, что после открытия Советского моста нагрузка на улицу Кузнецкую снизится и проблема решится сама собой.

В силу антитеррористических требований парковки вдоль здания автовокзала быть не должно. Скорее всего, для нее найдут другое место. Какое именно — пока непонятно. Кроме того, решение наверняка будет зависеть от грядущей реорганизации автовокзала. Пока что по данному предложению больше вопросов, чем ответов.

Не меньше вопросов с организацией транспортной доступности у новой школы на улице Юбилейной. Будет организована выездная комиссия для определения удобных и безопасных вариантов заезда на парковку. Главная задача — избежать транспортного коллапса и недовольства местных жителей, которые вряд ли будут рады сквозному проезду.

Также на комиссии рассматривали предложение по установке дорожного знака «Парковка» с дополнительной табличкой «Инвалид» по адресу: улица Гоголя, 8. Знак будет установлен в следующем году. Кроме того, на комиссии рассматривали вопрос изменения схемы дорожного движения возле заправки «Лукойл». Было предложено разрешить поворот налево при выезде на улицу Генерала Маргелова. По итогу было принято решение доработать схему.

Александр Елисеев

Теги: #пешеходный переход #парковка #комиссия по безопасности дорожного движения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 4023 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
11.11.2022, 21:320 Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах 11.11.2022, 19:220 Женщина погибла в результате «пьяного» ДТП в Псковской области 11.11.2022, 17:330 Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД 11.11.2022, 16:040 Более 50 несоответствующих нормам пассажирских транспортных средств выявили в Пскове
11.11.2022, 14:290 Два автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 11.11.2022, 14:260 160 автомобильных дилерских центров закрылись в России 11.11.2022, 14:220 Названо число лицензированных перевозчиков в Пскове 11.11.2022, 12:230 Реестр добросовестных перевозчиков детей актуализируют в Псковской области
11.11.2022, 11:040 Дорожная авария затрудняет движение возле Ольгинского моста в Пскове 11.11.2022, 10:580 Количество рейсов увеличили на автобусном маршруте №8 в Пскове 11.11.2022, 09:290 Водитель автобуса смог предотвратить наезд на пешехода в Пскове 10.11.2022, 23:100 Службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах - Борис Елкин
10.11.2022, 22:560 Одностороннее движение организуют на улице Киселева в Пскове 10.11.2022, 21:160 60 правонарушений в области безопасности дорожного движения выявили в Псковском районе 10.11.2022, 16:470 Псковичи попросили депутата помочь открыть движение на улице Подвишенской 10.11.2022, 12:240 Запуск новых автобусов по улице Кузбасской Дивизии под Псковом могут рассмотреть в 2023 году
10.11.2022, 10:010 Монтаж опор наружного освещения продолжается на улице Алмазной в Пскове. ФОТО 10.11.2022, 09:000 Водитель Toyota решил «срезать» путь по тротуару в Пскове 09.11.2022, 21:100 Об опасности метанола в нелегальных «незамерзайках» предупредили псковских водителей 09.11.2022, 18:310 Два автомобиля столкнулись на мосту Александра Невского в Пскове
09.11.2022, 18:030 Дорогу на улице Красноармейской в Палкино заасфальтировали после вмешательства прокуратуры 09.11.2022, 15:070 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Максима Горького и Коммунальной в Пскове 09.11.2022, 15:050 Ремонт автомашин стал востребованней почти на 80% в Псковской области 09.11.2022, 12:410 Дыры на мосту через реку Плюсса обеспокоили местную жительницу
09.11.2022, 11:040 Тройное ДТП произошло в Опочецком районе, пострадали водитель и пассажир 09.11.2022, 10:120 Автомобили Lada и Nissan столкнулись в Великих Луках 09.11.2022, 09:500 Велосипедист пострадал в результате ДТП на Северном обходе Пскова 09.11.2022, 08:380 Renault и Mitsubishi столкнулись на перекрёстке напротив прокуратуры в Пскове
08.11.2022, 20:190 Более 160 ДТП с наездом на животных случилось в Псковской области с начала года 08.11.2022, 18:340 ДТП произошло на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой в Пскове 08.11.2022, 17:550 Очередной автобусный маршрут отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 08.11.2022, 17:490 Острович лишился прав за повторное пьяное вождение
08.11.2022, 17:010 Технология укладки асфальта на Троицком мосту будет соблюдена, уверен Владимир Кузь 08.11.2022, 16:210 Владимир Кузь назвал полумерой ремонт на Привокзальной площади в Пскове 08.11.2022, 16:180 Юрий Сорокин оценил реконструкцию улиц и дорог на Завеличье 08.11.2022, 14:510 Пострадавшая в ДТП псковичка получила 250 тысяч рублей благодаря приставам
08.11.2022, 12:570 Продажи новых автомобилей в России в октябре упали почти на 63% 08.11.2022, 10:320 Проезд на улице Новосёлов и Гремячий переулок отремонтируют в Пскове 07.11.2022, 20:551 Госавтоинспекция рекомендует псковским водителям начать готовиться к зимнему сезону 07.11.2022, 18:130 Схема движения автобуса по маршруту №22 в Пскове изменится 8 ноября
07.11.2022, 17:502 Опоры наружного освещения начали устанавливать на улице Алмазной в Пскове 07.11.2022, 17:030 Пешехода сбили на трассе в Островском районе 07.11.2022, 15:410 Автобусный маршрут Дедовичи - Чернецово отменили из-за нехватки водителей 07.11.2022, 15:250 Нетрезвые великолучане на автомобилях Mazda и Nissan попались полиции
07.11.2022, 12:370 Пять человек погибли в ДТП в Псковской области за неделю 07.11.2022, 10:480 Троицкий мост в Пскове готовят к укладке асфальта. ФОТО 07.11.2022, 10:270 Мужчина без водительских прав устроил ДТП в Пушкиногорском районе 07.11.2022, 10:050 Два человека погибли в результате ДТП в Усвятском районе
07.11.2022, 10:012 Эксперт спрогнозировал динамику цен на бензин в России 07.11.2022, 07:210 Полузатонувший УАЗ Patriot обнаружили псковичи на берегу реки Великой 06.11.2022, 17:010 Автомобиль сбил пешехода в Великолукском районе, водитель скрылся 06.11.2022, 12:120 Пешеходам рассказали, за что их может задержать сотрудник ГИБДД
05.11.2022, 18:440 Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Пустошкинском районе 05.11.2022, 12:431 Участок улицы Льва Толстого в Пскове закроют для движения в связи с прорывом водопровода 04.11.2022, 16:570 Автомобильный бренд Infiniti уходит из России 04.11.2022, 12:381 Стали известны подробности смертельного ДТП в Великих Луках
04.11.2022, 10:391 Ремонт остановочной площадки на Привокзальной площади начался в Пскове 04.11.2022, 09:410 Человек погиб в результате столкновения Lada и Audi в Великих Луках 03.11.2022, 19:090 Госавтоинспекция проинформировала псковичей о графике работы в День народного единства 03.11.2022, 18:071 Городской автобус на маршруте №4 будет пропускать одну остановку в Пскове
03.11.2022, 17:480 Поставка транспортных карт для студентов задерживается в Пскове 03.11.2022, 17:270 Тару из-под немецкого пива военных лет нашли при реконструкции дороги в Пскове. ФОТО 03.11.2022, 16:442 Борис Елкин предложил псковичам придумать названия автобусным остановкам на улице Кузбасской Дивизии 03.11.2022, 15:102 Крышу автобусного павильона на улице Коммунальной отремонтировали в Пскове
03.11.2022, 11:210 Пешеход погиб на дороге в Островском районе 03.11.2022, 09:570 Житель Сербии погиб в ДТП в Стругокрасненском районе 03.11.2022, 07:540 Водителей предупредили о «зимнем» обмане с бензином на АЗС 02.11.2022, 22:360 Ветхий деревянный мост отремонтируют в Новоржевском районе
02.11.2022, 22:240 Водитель Renault пытался развернуться и резко вылетел на разделительный газон в Пскове. ВИДЕО 02.11.2022, 21:220 Псковавтодор меняет изношенное асфальтобетонное покрытие дорог в регионе 02.11.2022, 20:301 Возведение второго пускового комплекса Северного обхода вокруг Пскова продолжится в 2023 году 02.11.2022, 17:010 Покупка автомобиля Geely в Пскове в ноябре стала выгоднее на 690 000 рублей в РРТ
02.11.2022, 16:273 Новую схему движения введут на пересечении улиц Михайловской и Западной в Пскове 02.11.2022, 14:590 Дорожная авария затрудняет движение на улице Кузнецкой в Пскове 02.11.2022, 11:190 Момент наезда автомобиля на псковича в Борисовичах попал на видео 02.11.2022, 11:180 Более 2500 штрафов от фотовидеофиксации обжаловали в Псковской области с начала года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.