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Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД

Вчера состоялось, без преувеличения, долгожданное заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Прошлое заседание состоялось в мае, то есть полгода назад. Новых предложений за это время накопилось достаточно. Поэтому всем, кто следит за изменениями в улично-дорожной сети, будет интересно узнать, какие вопросы рассматривали члены комиссии и какие решения ими были приняты по итогу.

В самом начале заседания участники заслушали доклад о реализации решений прошлой комиссии, а также обсудили безопасность автомобильных перевозок и детский травматизм на дорогах общего пользования.

Кроме того, в администрации города рассказали и о подготовке уличной-дорожной сети к зимнему периоду. Уже на следующей неделе ожидаются заморозки, поэтому вопрос актуальный. Как отметил глава города Пскова Борис Елкин на своей странице в социальной сети: «Дорожные службы готовы ликвидировать последствия похолодания на дорогах и мостах: соль и песок в наличии, техника подготовлена». Ответ внушает оптимизм.

Далее комиссия перешла к обсуждению конкретных предложений. Наибольшую дискуссию у членов комиссии вызвала организация одностороннего движения по улице Киселева на участке от поворота на парковку у Мироносицкого кладбища до улицы Кузбасской Дивизии.

Несмотря на возражение общественников и сотрудников ГИБДД, предложение было поддержано. Но одностороннее движение организуют до междворового проезда к дому №3 по улице Киселева. На данном участке дороги обустроят тротуар и установят мачты освещения.

Сразу несколько вопросов на прошедшей комиссии касались обустройства пешеходных переходов. Забегая вперед, итоговый счет 1:2 в пользу отклоненных предложений.

Предложение сообщества «Убитые дороги Пскова» об обустройстве пешеходного перехода на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса через улицу Пушкина члены комиссии поддержали. В скором времени там появится нерегулируемый пешеходный переход. Заодно наведут порядок с хаотичной парковкой.

А вот двум другим предложениям на минувшей комиссии не суждено было сбыться. Обустройство пешеходного перехода через улицу Инженерную в районе дома №114 большинство членов комиссии не поддержало. С большой долей вероятности пешеходы на свой страх и риск продолжат перелезать через ограждение. Перспектива идти в обход полкилометра прельщает не многих.

Также было отказано в обустройстве пешеходного перехода в районе дома 12 по улице Алехина. Члены комиссии сошлись во мнении, что на данный момент нет технической возможности, необходима реконструкция улицы Алехина. Вполне возможно, что после появления тротуаров и освещения переход все же сможет появиться.

Еще одно интересное предложение — это организация двух полос на улице Кузнецкой от Кузнецкого моста до круга на пересечении с улицей Карла Маркса. Если проехаться рядом с «Таблеткой» прямо сейчас, то можно увидеть, что все и так едут в две полосы, не обращая внимания на знаки. Поэтому предложение носило характер узаконить то, что и так есть. Но решение было принято отложить. Ожидается, что после открытия Советского моста нагрузка на улицу Кузнецкую снизится и проблема решится сама собой.

В силу антитеррористических требований парковки вдоль здания автовокзала быть не должно. Скорее всего, для нее найдут другое место. Какое именно — пока непонятно. Кроме того, решение наверняка будет зависеть от грядущей реорганизации автовокзала. Пока что по данному предложению больше вопросов, чем ответов.

Не меньше вопросов с организацией транспортной доступности у новой школы на улице Юбилейной. Будет организована выездная комиссия для определения удобных и безопасных вариантов заезда на парковку. Главная задача — избежать транспортного коллапса и недовольства местных жителей, которые вряд ли будут рады сквозному проезду.

Также на комиссии рассматривали предложение по установке дорожного знака «Парковка» с дополнительной табличкой «Инвалид» по адресу: улица Гоголя, 8. Знак будет установлен в следующем году. Кроме того, на комиссии рассматривали вопрос изменения схемы дорожного движения возле заправки «Лукойл». Было предложено разрешить поворот налево при выезде на улицу Генерала Маргелова. По итогу было принято решение доработать схему.

Александр Елисеев