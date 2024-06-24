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Резвые козлы с признаками поноса

11 июня в Госдуму внесен законопроект о штрафах за «опасное вождение». Документ получил положительное заключение аппарата правительства России и имеет высокие шансы быть принятым. Что не так с этим законом, и почему он не будет работать?

Иллюстрация: Нейросети

Что такое опасное вождение?

История с введением наказания за «опасное вождение» тянется уже несколько лет. Само понятие появилось давно, а вот штрафов за эти действия не предусмотрено. В течение нескольких лет можно безнаказанно:

- не выполнять при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения;

- перестраиваться при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия;

- не соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства;

- не соблюдать боковой интервал;

- резкое тормозить, если такое торможение не требуется для предотвращения ДТП;

- препятствовать обгону.

Важное условие: эти действия должны повлечь создание ситуации, при которой движение нарушителя или других участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

Авторы законопроекта предлагают дополнить кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38. В первый раз наказывать опасных водителей штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. При повторном случае предусмотрено лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. Первый вопрос - с какого потолка взято это наказание? Где у нас в КоАП лишение на такой срок?

Выезд на встречную полосу может привести к 4-6 месяцам, а тут всего до 3 месяцев? Несерьёзно.

Странная даже пояснительная записка к документу. «В социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к участникам дорожного движения, а также к налагаемым на них административным штрафам, что свидетельствует, что такое вождение совершается умышленно», - говорится в ней.

Дорогих иномарок - это каких? Пятнадцатилетний «Фольксваген Кэдди» с пробегом в 450 тыс. км за 500 косарей - это дорогая иномарка или не очень? По-моему дорого. А, может, автор законопроекта как житель Москвы имеет в виду «Ламборджини» или «Роллс-ройс» с позолоченными дисками? Что хочешь, то и думай. Можно предположить, что инициатива направлена против столичной «золотой молодежи». Но дальше в пояснительной записке еще интереснее. Находим утверждение: «По вине таких водителей совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий, утверждают авторы». Как вам такое?

Понятно, что автор - Ярослав Нилов - никогда не видел в глаза статистику ДТП в Пскове. Самый распространенный в наших краях тип учетных происшествий - наезд на пешехода. Второй по популярности - столкновение на перекрестках, когда оба, вылупив глаза, едут с разных сторон, не обращая внимания на сигналы светофора, а потом каждый доказывает что двигался на зеленый.

Что будем фиксировать?

Если посмотреть список правонарушений, которые подпадают под понятие «опасное вождение», для нашего города ближе всего постоянные хаотичные перестроения из одного ряда в другой. Но это не всегда опасный маневр. Часто люди просто пытаются поближе проехать к перекрестку, объезжают тихоходов - кто едет в левом ряду на скорости 40 км/час при разрешенных 60 км/час. Не будет ли здесь закручивания гаек? Не пострадают ли люди, которые просто безопасно перестраиваются из одного ряда в другой? С учетом предусмотренного законопроектом условия обязательности создания аварийной ситуации с угрозой гибели или ранения людей, наверное, нет.

ДТП после «игры в шашки». КАД Санкт-Петербурга. Июнь 2024 г. Видео с телеграм-канала https://t.me/Megapolisonline

Люди, которые намеренно «играют в шашки», обгоняют, проносятся на огромной скорости по городским улицам, - это не такое частое явление. Поймать таких людей будет трудно, потому что они не каждый час и не каждую минуту носятся по городу.

В нашем маленьком колхозе список улиц для шныряний по рядам очень ограничен. Это Чудская и еще три - четыре центральных улицы. Представленная 10-километровым Северным обходом кольцевая автодорога имеет всего по одной полосе в каждую сторону. А все наши улицы имеют очень короткие дистанции перед светофорами. Или разделены железнодорожным переездом с покрытием ужасающего качества как Крестовское шоссе («лежачие полицейские» нервно курят в углу).

«Золотым дном» для бюджета могла бы стать федеральная трасса Р-23. Увидеть разнообразные фокусы и смертельные маневры можно в любое время суток и при любых погодных условиях. Завершение обгона в последние секунды до столкновения - это опасно, по мнению законодателя, или нет? Да, в законе уже есть штрафы за подобные нарушения. Но есть ощущение, что их не хватает.

«Резвые козлы с признаками поноса»

Сам термин «Опасное вождение» не очень точный. Может быть, надо написать по-другому?

Проезд светофора на красный - это опасное вождение? Опасное. Разгон в «серой зоне» между ограничением скорости и наказуемым порогом, когда можно двигаться 60, а мы едем 79 - это опасное вождение? Опасное. Но за это наказывают по имеющимся статьям административного кодекса.

Напишите в законе не «опасное вождение», а, к примеру «резвые козлы с признаками поноса». Конечно, закон не может оперировать такими дефинициями, но опытный юрист сможет красиво «обернуть» словами любой термин.

Нуждается в обстоятельной доработке список признаков опасного вождения. Сейчас он слишком чахоточный и не охватывает всю разнообразную палитру дорожных фокусов.

Например, быстрое опережение потока по полосе с препятствием с последующим резким перестроением. Свежий пример. Утро понедельника, 24 июня. Едем по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Некрасова. Правая полоса возле «Ракеты» занята какими-то работами и дорожными знаками. Из правой полосы транспорт аккуратненько смещается в левую полосу, все благополучно ползут в сторону следующего перекрестка. Внезапно в свободной правой полосе летит разогнавшийся «Крузак», всех обгоняет и, не сбавляя скорости, вклинивается в разрыв между машинами в левой полосе. Опасно? Еще как. Но ненаказуемо.

Предлагаю - нужно придумать законодательное определение для поездок типа «В сторону, холопы!». Смотрите ежедневно на улице Труда в районе перекрестков со Школьной и Первомайской.

А на Октябрьской площади в часы пик у нас «весёлые старты» - когда на кольце между потоками выжидает по 3-4-5 машин одновременно. Причем средняя едет прямо в сторону улицы Ленина к ПсковГУ, а справа поворачивают налево к площади Ленина.

Как будем фиксировать?

Самый большой вопрос, который возникает после знакомства с законопроектом, - как будут фиксироваться факты опасного вождения? Для умненьких столичных камер это, скорее всего, не проблема. А простенькие псковские устройства фотовидеофиксации нацелены на свои конкретные типы нарушений, охватывают конкретный участок небольшой дороги.

У инспекторов ДПС на все нарушения не будет времени, так как они загружены текущей работой – разбирают славные подвиги неустанно бьющихся псковичей. А выявление опасных подвигов будет единичным.

Получается, «опасное вождение» как длящееся нарушение может «поймать» только личный видеорегистратор. Но не все нарушения можно зафиксировать. Вот как записать препятствование обгону, если обгоняемый набирает скорость справа от вас? На регистратор такое не попадет. Пассажир должен фиксировать на мобильный телефон? А если пассажира нет?

А как доказать несоблюдение безопасной дистанции? Много у кого есть регистратор на заднем стекле? А если и есть, как определить меру безопасности дистанции?

Закон очень неконкретный и предельно субъективный. Доказывать такие нарушения будет сложно, любой толковый адвокат сможет развалить такое дело. А если это будет происходить, то зачем нам нужен такой несовершенный закон?

В идеале законодательный акт должен представлять собой четкую готовую инструкцию по применению, юридический «рабочий инструмент». Сейчас есть риск получить на выходе из парламента очередь бесполезный закон, малопонятный даже правоприменителям и действующий в пределах МКАД. В наших провинциальных условиях инспектор ДПС откроет закон, прочитает, со вздохом закроет и засунет на дно бардачка служебной «Шкоды». Текст документа еще может измениться во втором чтении. Но пока надежды на это мало.

Денис Бахтин