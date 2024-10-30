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Неразворот для военного городка

Как вы все знаете, многие изменения в дорогах, ограничения, запреты вводятся после обсуждения на комиссии по безопасности дорожного движения. Но не все. Есть категория нововведений, которая внедряется тихой сапой. Никто ничего не обсуждал, оно само собой как-то складывается. Причем как всегда не в пользу водителей. Чаще всего это правило работает с разметкой.

Один из последних примеров. Жители военного городка в Крестах жалуются на усложнение условий транспортного сообщения. После нанесения дорожной разметки привычное место разворота исчезло, появилась двойная сплошная. Теперь надо ехать разворачиваться на перекрёсток с Ленинградским шоссе. Для этого надо дополнительно постоять на пешеходном светофоре. А потом поскучать на следующем перекрёстке. Полноценного выезда на федеральную трассу Р-23 нет, но право развернуться вокруг клумбы еще надо заслужить, стоя перед светофором.

Кстати, уверен, что пересечение Крестовского с Ленинградским - одно из следующих мест возможного внедрения нового кругового движения. Все, кто боится кругового движения, пока могут спать спокойно. Для такой реконструкции городским властям придется договориться с Росавтодором, заведующим федеральной трассой. Но пока круга нет, разворот сосредоточен вокруг клумбы на примыкании одного шоссе к другому. По свидетельствам местных жителей, после 17.00 на разворот собираются неплохие очереди. Причем каждый разворачивающийся дополнительно проезжает четыре светофора (туда и обратно).

В военном городке есть два выезда с микрорайона. Один на Крестовское шоссе, второй - на Ленинградское. Самый удобный первый. На Ленинградское шоссе двигаться неудобно. Нужно проехать через весь микрорайон, а где-то и разъезжаться со встречным транспортом по узкой дворовой дороге. По понятным причинам многие пользуются выездом на Крестовское шоссе с дальнейшим разворотом для движения в центр.

Раньше данный разворот располагался совсем рядом. С изменением разметки разрыв в двойной сплошной исчез. Законопослушным водителям приходится тратить больше времени. Слепые и незаконопослушные на свой страх и риск либо по многолетней привычке продолжают разворачиваться на старом месте.

В результате нововведения местным жителям приходится преодолевать дополнительные светофоры и тратить лишнее время.

Местные жители предполагают, что нововведение связано с безопасностью движения, которой все прикрываются. Главная аварийная точка на Крестовском шоссе располагается у дома 41, на светофоре у кафе «Талисман», где и происходит большая часть аварий.

верю в существование заговора против левых поворотов. Все эти истории с двойными сплошными связаны с проектами организации дорожного движения, а они учитывают требования международной Венской конвенции о безопасности дорожного движения. На всех улицах, где имеется 2 и более полосы движения в каждую сторону, не должно быть поворотов налево вне светофора.

Не знаю, есть ли в Вене военные городки, где имеется один въезд в район, организованный через одно место. В нашем городе навалом таких «углов», куда и попасть-то непросто. Возьмем для примера микрорайон у военторга. Сейчас туда можно попасть с разворотом на Юбилейной. В теории существует поворот с Юбилейной на Мирную, но на время бесконечной реконструкции это тупик. Кто-то решил убрать возможность заезда в микрорайон с Красноармейской набережной (мимо помойки на Космической). Теперь на набережной возле Мирожки только одностороннее движение от Полковой до Юбилейной. Проезжая часть заужена, даже при желании двухстороннее вернуть сложно. Хорошо бы переселить в этот район любителей венской конвенции. Как можно было убрать единственный нормальный въезд со светофором и оставить два (сейчас один) с нерегулируемым поворотом налево? И это на Юбилейной, где потоки транспорта в разы мощнее, чем на Крестовском.

Вместо улучшения сообщения с транспортно изолированными районами организуются новые и дополнительные препятствия. В каждом таком «медвежьем углу» должен быть нормальный двухсторонний регулируемый перекресток с выездом на главную дорогу. Освободить заблокированные пути, расширить узкие проезды, сменить имеющиеся пешеходные светофоры на транспортно-пешеходные. На той же Юбилейной открыть сквозное движение по улице Комдива Кирсанова. Несколько лет назад видел, как какой-то кортеж с высокопоставленными гостями двигался со стороны дамбы в направлении района военторга. Никто не стал разворачиваться на разворотной площадке у дивизии и потом двигаться прямо для дальнейшего поворота направо (это единственный возможный вариант). Тупо повернули налево через двойную сплошную с включённой мигалкой. Боярам можно, а холопам - нет.

Любопытно, что на Крестовском шоссе повсеместно разрешены повороты налево через две полосы. Единственное место, где это запрещено, - там, где раньше разворачивались жители военного городка. Есть и другой пример - улица Яна Фабрициуса, где запрещены все повороты налево вне перекрёстков. Два исключения - повороты у здания, где обитает управление городского хозяйства.

Вот такая вот странная Венская конвенция, действует, где ей хочется, избирательно. Раз уж в нашей просвещенной державе отказались от преобладания международного права, можно уже забыть про всякие конвенции и вернуть левый поворот на Крестовском шоссе. Все равно дорожные знаки и разметки слабо влияют на безопасность движения. Пока многочисленные комиссии по безопасности заняты стрелочками направления движения по полосам, по улицам свободно, в любых направлениях разъезжают путающиеся в трех педалях граждане без прав и ОСАГО.