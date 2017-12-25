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«Регистратор»: Разворот на светофоре только для лохов

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«Регистратор»: Разворот на светофоре только для лохов

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Разворот на светофоре - только для лохов. Все нормальные пацаны разворачиваются, где хотят. Номер видел мельком, кажется О006ОО/60rus (на кадрах не видно, могу ошибаться). Похоже, это известный парень в нашем колхозе.