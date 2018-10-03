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Средние цены на бензин в РФ в первую неделю октября выросли на 4 копейки

Средние потребительские цены на бензин в России в период с 1 по 7 октября выросли на 4 копейки и составили 43,28 рубля за один литр, сообщил Росстат.

В частности, бензин марки Аи-92 подорожал на 2 копейки - до 41,39 рубля за литр, Аи-95 - на 5 копеек, до 44,62 рубля за литр, Аи-98 - на 4 копейки, до 49,95 рубля. Цены на дизельное топливо за прошедшую неделю выросли на 10 копеек - до 44,69 рубля за литр, пишет ТАСС.

С начала года бензин подорожал на 9%, дизельное топливо - на 10,3%.

За отчетную неделю рост цен на бензин отмечался в 33 центрах субъектов РФ. Больше всего цены выросли в Иркутске - на 2,2%, Кызыле - на 1,3% и в Чите - на 0,9%. Снижение цен на бензин на 0,2% было отмечено во Владикавказе.

В Москве цены на бензин остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге - увеличились на 0,2%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,8 до 43,99 рубля за литр, Аи-95 - от 44,55 до 47,48 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,7 до 42,69 рубля за литр, Аи-95 - от 43,8 до 45,84 рубля за литр.