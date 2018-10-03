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13 и 14 октября временно закроют движение автотранспорта по ул. Гражданской

В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия 13 и 14 октября временно закрывается движение автотранспорта по ул. Гражданской на участке от ул. Я. Фабрициуса до ул. Спортивной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, движение городских автобусов будет разрешено.

Администрация города Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.