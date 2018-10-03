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Массовые проверки водителей пройдут 18 октября в Псковской области

Завтра, 18 октября, сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут в псковском регионе мероприятия по массированной отработке правонарушений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в проведение массовых проверок будет направлено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявление автомобилей, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.

Также в ходе проверок будет вестись контроль за осуществлением пассажирских перевозок водителями категории «D».

Мероприятия будут проходить в период времени с 9.00 до 12.00.