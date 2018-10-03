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ОНФ предлагает предоставить многодетным семьям право бесплатной парковки на городских платных парковках

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запускает всероссийский мониторинг установления льгот для многодетных семей на платных муниципальных парковках в административных центрах субъектов РФ. Мониторинг продлится до 30 ноября 2018 г. По итогам проверок эксперты ОНФ подготовят и направят местным властям предложения по совершенствованию существующей системы, в частности по предоставлению многодетным семьям права бесплатно пользоваться муниципальными парковками.

В новом «майском указе» президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поставил задачу внедрить механизм финансовой поддержки семей при рождении детей. По мнению общественников, улучшению демографической ситуации в стране будет способствовать комплексный подход к стимулированию привлекательности создания семей. Например, установление льготных условий использования муниципальных платных парковок для многодетных семей – как один из способов снизить финансовую нагрузку, а, следовательно, и повысить качество жизни.

В рамках мониторинга активисты Народного фронта выяснят количество реально существующих муниципальных платных парковок, а также планы муниципалитетов по их созданию. Эксперты ОНФ подготовят проект законодательной инициативы - о предоставлении права бесплатного размещения автотранспортного средства на городских платных парковках для каждой многодетной семьи. Данную льготу целесообразно предусмотреть для всех многодетных семей, проживающих в субъекте РФ, уверены в ОНФ.

«К сожалению, в некоторых регионах активистами ОНФ выявлены случаи установления подобных льгот для чиновников, а интересы социально незащищенных категорий граждан при этом обходились стороной. Такие примеры бросают тень на муниципальную власть и не должны иметь место в социальном государстве. Мы проведем мониторинг сложившейся ситуации по всей стране и направим наши предложения по установлению льгот местным властям», - сказал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Денис Шаулин.