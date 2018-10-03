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Иван Цецерский рассказал о местах перехватывающих парковок в период проведения Международных Ганзейских дней

Глава города Пскова Иван Цецерский рассказал, где будут располагаться перехватывающие парковки в период проведения Международных Ганзейских дней летом 2019 года, на которых гости могут оставлять свой транспорт и на специально выделенных автобусах и микроавтобусах добираться до праздничного пространства.

Как он сообщил на оргкомитете по Ганзе, две перехватывающих парковки планируется разбить в районе памятника Александру Невскому. На рижском направлении парковки планируются на Венской улице и у Инженерно-лингвистической гимназии. Также прорабатывается возможность организации парковок на других площадках в районе дальнего Завеличья.

Платная парковка для автобусов и легкового транспорта располагается в «Раздолье». В том же районе планируется разбить еще несколько временных парковок. На Ленинградском шоссе есть большая территория у остановки «Военный городок» под эти цели.

Вице-губернатор Александр Кузнецов довел до сведения губернатора, что места парковок еще не согласованы, заметив, что у него тоже есть предложения, где их можно разместить, в частности, в районе строящегося торгового комплекса на Рижском шоссе.

«С точки зрения автобусного движения прорабатывается вопрос. С учетом перехватывающих парковок понадобится увеличить число автобусов и продумать периодичность их движения», - пояснил Кузнецов.

Губернатор Ведерников призвал решить вопрос по парковкам с минимальными издержками для бюджета, учитывая, что после Ганзейских дней надобности в них не будет.