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Фотофакт: В Пскове появилась новая камера фотовидеофиксации

В Пскове появилась новая камера фотовидеофиксации на проспекте Энтузиастов. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, она установлена напротив дома №5-а возле нерегулируемого пешеходного перехода в зоне действия ограничения скорости 40 км в час.

Ранее в этом месте нередко можно было заметить мобильный комплекс фотовидеофиксации (КРИС-П).

Стационарные комплексы в Пскове установлены на улицах Инженерной, Коммунальной, Юбилейной, Чудской, Октябрьском проспекте, Ленинградском шоссе, Крестовском шоссе.

По состоянию на сентябрь в Псковской области эксплуатировалось 25 стационарных и 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. За последний год их число было увеличено на 10 единиц, что позволило вдвое снизить аварийность на опасных участках дорог, а также тяжесть последствий дорожных аварий. С помощью системы фотовидеофиксации за 7 месяцев 2018 года вынесено более 200 тыс постановлений об административных правонарушениях, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам специалистов, для значительного снижения аварийности и смертности на дорогах в Псковской области количество комплексов фотовидеофиксации следует увеличить минимум до 100. Для осуществления этих планов власти планируют использовать не только средства областного бюджета, но и привлекать внебюджетные источники.