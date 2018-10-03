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АвтоМир / За рулём

Массовые проверки водителей пройдут 22 октября в Псковской области

19.10.2018 16:10|ПсковКомментариев: 1

22 октября на территории города Пскова сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проведены мероприятия по массированной отработке правонарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, проведение массовых проверок будет направлено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявление автомобилей, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.

Также в ходе проверок будет вестись контроль за осуществлением пассажирских перевозок водителями категории «D».

Теги: #ГИБДД
Источник: Псковская Лента Новостей
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