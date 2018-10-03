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Массовые проверки водителей пройдут 22 октября в Псковской области

22 октября на территории города Пскова сотрудниками специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области будут проведены мероприятия по массированной отработке правонарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, проведение массовых проверок будет направлено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявление автомобилей, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТа.

Также в ходе проверок будет вестись контроль за осуществлением пассажирских перевозок водителями категории «D».