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В России назвали самые аварийные автомобили

Аналитики портала auto.ru выявили самые «аварийные» автомобили в России. Лидером по числу ДТП стал Audi S5, согласно материалам исследования. Почти 43% автомобилей этой модели попадали в аварии, сообщает РИА Новости.

Второе место занял кроссовер Citroen C4 Aircross — 39,2% битых машин. Замкнул тройку Jaguar X-Type с 38,2% попавших в ДТП автомобилей. Также в первую пятерку вошли Cadillac CTS и Volkswagen Phaeton, которые не так часто встречаются на российских дорогах.

Лидерами по числу аварий среди марок оказались Honda, Mazda, Jaguar, BMW и Mercedes с показателями от 30% до 32%.

Исследование провели на базе отчетов машин не старше десяти лет по VIN-номеру, куда попадают данные о происшествиях на дороге.