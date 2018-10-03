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Пьяный петербуржец, задержанный на псковской дороге, 200 часов будет работать на благо общества

Прокуратурой Стругокрасненского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Санкт-Петербурга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, приговором мирового судьи Стругокрасненского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В суде установлено, что 26 июля мужчина, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Шевроле Круз», будучи подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, запустил двигатель и начал движение по деревне Щир Стругокрасненского района, где и был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Стругокрасненскому району.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми транспортным средствами сроком на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.