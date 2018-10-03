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Пьяные тракторист и мопедист задержаны на выходных в Псковской области

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Гдовском, Пустошкинском и других районах установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 19 октября в деревне Первомайской Гдовского района нетрезвый водитель 1950 года рождения управлял автомобилем «УАЗ Патриот». В Опочке вечером 19 октября у дома на улице Механизаторов полицейские остановили 27-летнего местного жителя, который ехал не скутере, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В поселке Локня 20 октября по улице Шарикова на мопеде следовал 26-летний житель Пустошкинского района, который тоже был в нетрезвом виде. А 20 октября на автодороге в деревне Шалахово Пустошкинского района стражи порядка остановили трактор «Белорус». Выяснилось, что управлял им нетрезвый житель Пустошки 1990 года рождения.

По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.