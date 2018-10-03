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Как выжить зимой на трассе: советы псковских спасателей

В зимний период автомобилистам следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. При неблагоприятных погодных условиях (сильные снегопады, метели, ухудшение видимости на дорогах) лучше отказаться от дальних междугородних переездов и воспользоваться общественным транспортом, советует пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Если все-таки вы отправились в междугороднюю поездку, то необходимо позаботиться о собственной безопасности при передвижении в автомобиле на дальние расстояния.

Перед длительным переездом зимой заранее позаботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя бы капота. Перед поездкой проверьте работу двигателя, отопителя салона, состояние аккумуляторной батареи, заправьте полный бак топлива, залейте хороший антифриз, утеплите сидения. Положите в багажник автомобиля одеяла, теплую одежду, сменную обувь, термос с горячим питьём. Не забудьте зарядить мобильный телефон, и при наличии возьмите с собой внешний аккумулятор для его подзарядки. Проверьте состояние электропроводки автомобиля, работоспособность фар, стоп-сигналов, тормозной системы. Желательно также иметь небольшую лопату, трос, топорик на случай, если машина окажется на заснеженной дороге. Проверьте наличие и состав медицинской аптечки.

При движении по трассе выбирайте безопасную скорость движения и соблюдайте дистанцию до впереди идущего транспортного средства с учетом дорожных и погодных условий.

При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться устранить неполадку на месте, это может занять длительное время и в итоге привести к обморожению. Дождитесь попутной машины, попросите отвезти вас в ближайший населенный пункт, где можно найти техническую помощь.

В случае возникновения непредвиденных ситуаций не теряйтесь, звоните в «Службу спасения» по телефонам «01» или «112».