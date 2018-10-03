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Акция «Внимание, переезд!» прошла в Великолукском и Куньинском районах

В целях привлечения внимания водителей к проблеме нарушения правил проезда железнодорожных переездов 24 декабря в Великолукском и Куньинском районах прошла акция «Внимание, переезд!».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, акция проходила в районе железнодорожных переездов. В ходе мероприятия инспекторы Госавтоинспекции района совместно с представителем РЖД проводили профилактические беседы с водителями и раздавали памятки.



Добавим, железнодорожный переезд - один из сложных и опасных участков дороги, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Согласно статистике 98,5% дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах происходят из-за нарушений водителями Правил дорожного движения.