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АвтоМир / За рулём

Акция «Внимание, переезд!» прошла в Великолукском и Куньинском районах

25.12.2018 11:08|ПсковКомментариев: 0

В целях привлечения внимания водителей к проблеме нарушения правил проезда железнодорожных переездов  24 декабря в Великолукском и Куньинском районах прошла акция «Внимание, переезд!».

 

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, акция проходила в районе железнодорожных переездов. В ходе мероприятия инспекторы Госавтоинспекции района совместно с представителем РЖД проводили профилактические беседы с водителями и раздавали памятки.

Добавим, железнодорожный переезд - один из сложных и опасных участков дороги, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. Согласно статистике 98,5% дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах происходят из-за нарушений водителями Правил дорожного движения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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