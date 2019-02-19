АвтоМир / За рулём

Назван топ-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России

Эксперты составили топ-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России, сообщает «Автостат». По данным агентства, в 2018 году в стране продали более 466 тысяч легковых машин европейских производителей. Их общая доля на российском авторынке составила 27%.

В очередной раз рейтинг возглавил Volkswagen Polo. Модель разошлась тиражом в 59,5 тысяч единиц. Это на 22% больше, чем в 2017 году. На втором месте – внедорожник Renault Duster. Продажи французского автомобиля упали на 6% и составили 41,4 тысячи реализованных машин. Замыкает тройку Skoda Rapid. Чешский лифтбек купили 35,1 тысяч раз. Рост продаж увеличился на 19%.

Четвертое место у немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan, который разошелся тиражом в 33,5 тысячи машин (+21%). В пятерку самых продаваемых европейских легковушек попал Renault Sandero. Тираж продаж составил 31,6 тысячи автомобилей (+4%). Шестую и седьмую строчки в рейтинге заняли Renault Logan (30,3 тысячи автомобилей, падение на 1%) и Renault Kaptur (30 тысяч машин, -3%).

Также в топ-10 вошли Skoda Octavia (25 тысяч авто, +10%), Skoda Kodiaq (16 тысяч экземпляров, +7,8%), Mercedes-Benz GLC (7,9 тысячи штук, +18%).

Ранее были названы самые популярные иномарки в России. Лидером рейтинга стал Kia Rio. По подсчетам специалистов, сейчас этих машин в стране насчитывается 752 тысячи. Вторым по популярности назван также корейский Hyandai Solaris (739 тысяч авто). Третье место у американского Ford Focus (737 тысяч).