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Пьяные водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках и Пыталовском районе

В Великих Луках и Пыталовском районе дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Великих Луках 22 февраля около 22 часов у дома по улице Малышева полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-21093». Выяснилось, что за рулем легковушки находился 53-летний житель Великолукского района, который был в нетрезвом состоянии.

А в Пыталовском районе около 10 часов 23 февраля на дороге у поселка Белорусский стражи порядка остановили иномарку «ДЭУ», которой управлял нетрезвый житель Пыталовского района, 1987 года рождения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.