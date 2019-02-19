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В Псковской области состоялась акция ГИБДД «Сохрани самое дорогое!»

Сотрудники дорожной полиции Великолукского района и их юные помощники напомнили водителям о важной роли детских удерживающих устройств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Многие родители не осознают, что перевозка детей без специального детского удерживающего устройства – это большой риск для жизни и здоровья ребенка. И только водитель может обеспечить ему в своем автомобиле должный уровень безопасности.

И поэтому в целях привлечения внимания широкой общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и популяризации применения детских кресел при перевозке юных пассажиров в салонах автомобилей сотрудники госавтоинспекции Великолукского района совместно с отрядом «Переслегинская гимназия» провели пропагандистскую акцию с хештегом #Сохранисамоедорогое! В ее рамках дорожные полицейские напомнили водителям о том, что перевозка детей в автомобилях в возрасте до семи лет осуществляется только с использованием детских удерживающих устройств.

В ходе мероприятия юные инспекторы движения совместно с дорожным инспектором останавливали транспортные средства и раздавали водителям памятки, в которых подчеркивается необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

При общении с водителями ребята рассказали им о видах и способах крепления данных устройств в автомобиле, а также призвали соблюдать при движении соответствующий скоростной режим. В свою очередь, автолюбители обещали не нарушать требования безопасности и благодарили организаторов за это интересное начинание.

Сотрудники госавтоинспекции уверены, что акции подобного формата помогут многим взрослым осознать всю важность использования детских автокресел, ведь от этого зависит сохранение детских жизней.