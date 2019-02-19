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Четверых алкозависимых жителей Бежаницкого района лишили водительских прав

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в части соблюдения медицинских ограничений к основам водительской деятельности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, исходя из положений федерального закона №196 «О безопасности дорожного движения» одним из условий участия в дорожном движении является отсутствие у водителя медицинских противопоказаний. В силу указанного закона основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами является выявленное в результате обязательного медицинского освидетельствования наличие медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. Медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством являются заболевания (состояния), наличие которых препятствует возможности управления транспортным средством.

В ходе проверки установлено, что 4 жителя Бежаницкого района состоят на диспансерном учете в учреждении здравоохранения у врача-нарколога с диагнозом «алкогольная зависимость».

В связи с наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения прокуратурой Бежаницкого района направлено в суд 4 исковых заявления о прекращении действия права данных лиц на управление транспортными средствами.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. По мере вступления судебных решений в законную силу их исполнение будет взято прокуратурой на контроль.