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Выключен светофор на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове

В пятницу утром выключен светофор на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове. Движение регулирует сотрудник ГИБДД.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, также закрыто движение по улице Пушкина.

Отметим, сегодня в Псковском академическом театре драмы им. А.С.Пушкина состоится торжественная церемония вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов Псковской области - флага и герба с участием полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.