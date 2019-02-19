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Составлен топ-5 самых доступных автомобилей на российском рынке

Эксперты портала Carsweeek.ru составили топ-5 самых доступных автомобилей на российском рынке. Рейтинг опубликован 2 марта, пишут «Известия».

Лидером списка остается Lada Granta в обновленной версии 2019 года от тольяттинского производителя «АвтоВАЗ». Самая дешевая версия автомобиля обойдется покупателю в 435 тыс. рублей.

«В базовом оснащении нет ничего удивительного: передняя подушка безопасности, аудиоподготовка, АБС, ЕБД и система вспомогательного торможения (BAS)», — отмечают автоэксперты.

На второй строчке оказался Datsun on-DO — представитель японско-российского автопрома. Цена на него начинается от 480 тыс. рублей. Базовая комплектация, как уточняется, практически соответствует новой модели Lada Granta. Замыкает тройку лидеров Lada 4x4, которая остается самым популярным в России внедорожником. Начальная стоимость составляет 519 тыс. рублей.

В пятерку также вошли хетчбэк Datsun mi-DO (545 тыс. рублей) и Renault Logan (554 тыс. рублей).