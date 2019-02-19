Псковичка просит власти города решить вопрос утилизации старых автопокрышек. Свое обращение она опубликовала на сайте ведерников.рф.
«Предлагаю заняться вопросом утилизации бывших в употреблении автопокрышек, которые кучками, художественно или хаотично разложены по дворам города Пскова неизвестными "энтузиастами"», - пишет псковичка. Для решения этого вопроса, по ее мнению, необходимо найти место для утилизации и организацию, которая осуществит доставку автопокрышек к такому месту. Сбор автопокрышек по дворам и складирование их в установленном месте на предлагает возложить на управляющие компании. С населением автор обращения предлагает провести разъяснительную работу о вреде для экологии использованных автопокрышек.
Отработка обращения псковички возложена на главу администрации Пскова Александра Братчикова.