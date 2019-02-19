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В Острове состоялась акция ГИБДД «За рулем - ничего крепче чая!»

В преддверии праздничных выходных дней сотрудники Госавтоинспекции предупредили автолюбителей о печальных последствиях езды в нетрезвом виде и вручили им необычные пачки чая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД МО МВД России по Островскому району организовали профилактическую акцию для водителей «За рулем – ничего крепче чая!». Этот шаг во многом продиктован сложившейся здесь дорожной ситуацией. Так, только за 2 месяца текущего года на территории Островского района задержано 13 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Акция прошла в центре города. Сотрудники ГИБДД передали владельцам транспортных средств информационные листовки и памятки, напомнили о недопустимости вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и призвали граждан придерживаться трезвого и здорового образа жизни.

Дорожные полицейские обратились к водителям с просьбой быть внимательными участниками дорожного движения и не нарушать требования безопасности, а также вручили автомобилистам пачки чая в качестве наглядного напоминания девиза акции «За рулем – ничего крепче чая!».