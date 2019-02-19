←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
техосмотр не нужен?
колючий мост
новый 2019 за рулём
бензин или жидкое золото?
регистрация рядом с домом
пьяный рецидив
«шиза» не мешает иметь права
псковичи должны страдать?
ещё АвтоМир / За рулём 19.02.2019 10:151 В Великих Луках работал «женский патруль» 04.03.2019 16:030 В «Единой России» выступают за упрощение пользования бесплатной парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе 04.03.2019 14:260 В Острове состоялась акция ГИБДД «За рулем - ничего крепче чая!» 02.03.2019 18:0328 Псковичка просит власти города решить вопрос утилизации старых автопокрышек 02.03.2019 17:364 Составлен топ-5 самых доступных автомобилей на российском рынке 01.03.2019 20:5017 «Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

В «Единой России» выступают за упрощение пользования бесплатной парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе

04.03.2019 16:03|ПсковКомментариев: 0

В «Единой России» подготовили поправку ко второму чтению законопроекта о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам, которая упростит реализацию права на парковку в разных городах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, об этом заявил координатор партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев по итогам встречи с заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Михаилом Киселевым и представителями профильных министерств и ведомств, общественных организаций инвалидов.

«Единая Россия» подготовила поправку ко второму чтению законопроекта, упрощающего порядок предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам на основе сведений из Федерального реестра инвалидов, без необходимости предоставлять документы в бумажном виде. Суть поправки заключается в уточнении механизма реализации права инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки транспортного средства, управляемого самим инвалидом, или перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида через использование федерального реестра инвалидов независимо от города проживания. Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России», – сообщил координатор партпроекта.

По его словам, в настоящее время при выезде за пределы своего региона люди с инвалидностью не могут припарковаться на установленном месте, если сведения об их автомобилях не содержатся в реестре данного региона. «Этого можно избежать, лишь заранее – за 10-14 дней – подав документы, например, на сайте МФЦ Москвы, однако необходимо будет все равно очно подтверждать инвалидность, что естественно, не вполне удобно для людей, проживающих в других регионах», – заявил Терентьев.

По словам парламентария, для дальнейшего развития федерального реестра инвалидов необходимо сделать доступ к нему различных ведомств (образовательных и спортивных) и создать полноценный «личный кабинет» пользователя с инвалидностью. «Чтобы человеку при обращении за какими-либо мерами соцподдержки не нужно было предпринимать множество ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность», - подчеркнул Терентьев.

Основные цели партпроекта «Единая страна – доступная среда» – организация постоянного мониторинга реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на федеральном и региональном уровнях; содействие совершенствованию российского законодательства в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов; содействие расширению возможностей участия общественных объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью; содействие раскрытию потенциала и освещению вклада инвалидов в социально-экономическую жизнь страны.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 2591 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
04.03.2019, 16:080 На период празднования Масленицы в центре Великих Лук будет прекращено движение транспорта 04.03.2019, 16:030 В «Единой России» выступают за упрощение пользования бесплатной парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе 04.03.2019, 15:133 ГАИ вновь будет заниматься техосмотрами 04.03.2019, 15:040 В Пскове в Масленицу ограничат транспортное движение
04.03.2019, 15:020 Женщина пострадала при наезде «Хендая» на стоящую «Ладу Весту» в Пскове 04.03.2019, 14:260 В Острове состоялась акция ГИБДД «За рулем - ничего крепче чая!» 04.03.2019, 14:250 Власти Пскова планируют в марте активнее убирать улицы 04.03.2019, 14:000 В Великих Луках произошло тройное ДТП
04.03.2019, 13:050 В Новоржевском районе выделят на ремонт дорог более 2 миллионов рублей 04.03.2019, 12:272 В Пскове готовят ремонт улиц Льва Толстого, Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда 04.03.2019, 10:268 «Это свинство, а не уборка»: Иван Цецерский проехал по улицам Пскова 04.03.2019, 08:562 Водитель «Шкоды» скончался после столкновения с фурой на трассе в Островском районе
03.03.2019, 13:1514 Спецмашина перевернулась в Палкинском районе 02.03.2019, 18:0328 Псковичка просит власти города решить вопрос утилизации старых автопокрышек 02.03.2019, 17:364 Составлен топ-5 самых доступных автомобилей на российском рынке 02.03.2019, 15:326 МВД подготовило законопроект о едином госреестре автомобилей
02.03.2019, 12:314 Размыв дорожного полотна устраняют в Ядровской волости Псковского района 02.03.2019, 11:2814 «Псковпассажиравтотранс» подвел итоги опроса по дизайну электронного проездного билета 01.03.2019, 20:5017 «Единая Россия» добилась пересмотра решения о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч 01.03.2019, 15:392 Правительство РФ с 1 марта ввело лицензирование автобусных перевозок
01.03.2019, 11:0722 Эффективность губернаторов в Кремле будут оценивать по качеству дорог 01.03.2019, 10:080 Водитель «Шевроле» не уступила дорогу ВАЗу на перекрестке в Пскове 01.03.2019, 09:130 Грузовик занесло на трассе в Островском районе, пострадали четыре человека 01.03.2019, 08:434 Выключен светофор на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта в Пскове
28.02.2019, 21:4213 В Пскове на улице Свердлова автомобиль сбил пешехода 28.02.2019, 19:3941 Обсудили и ремонтировать - как администрация Пскова думает улучшать дороги 28.02.2019, 16:180 Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» планируется запустить 1 сентября 28.02.2019, 15:2010 Подрядчик согласился на гарантийный ремонт псковской улицы Набат
28.02.2019, 15:045 Скоро в Пскове будут ремонтировать пересечение Льва Толстого и Малозонального переулка 28.02.2019, 14:3712 Перекресток псковских улиц Металлистов и Яна Фабрициуса начнут капитально ремонтировать весной 28.02.2019, 14:0311 Пересечение улиц Шестака и Доставалова в Пскове готовят к гарантийному капитальному ремонту 28.02.2019, 12:132 Две иномарки столкнулись у церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове
28.02.2019, 10:140 Женщина пострадала в столкновении двух иномарок на проспекте Ленина в Великих Луках 28.02.2019, 09:2924 Псковская прокуратура выявила 37 нарушений закона при содержании дорожно-уличной сети в зимний период 28.02.2019, 09:040 Водитель съехал в кювет на дороге в Великолукском районе и скрылся с места ДТП 27.02.2019, 21:2622 Александр Братчиков: Если подрядчики работают некачественно - им не избежать ответственности
27.02.2019, 21:0716 Александр Братчиков: Гарантийные дороги будем делать в «теплый сезон» 27.02.2019, 19:5444 Контрольное управление Пскова: Для проверки укладки дорожного покрытия у нас нет специалистов 27.02.2019, 18:5628 Александр Братчиков: Не убирающие улицу предприятия и управляющие компании надо штрафовать 27.02.2019, 18:4419 Александр Братчиков: Пскову выделят средства на самостоятельную уборку улиц
27.02.2019, 18:261 Житель Невельского района получил уголовный срок за ДТП со смертельным исходом 27.02.2019, 18:228 Псков должен работать с проверенными подрядчиками - Олег Брячак 27.02.2019, 17:448 Александр Братчиков: Журнал работ по уборке дорог должен вести не подрядчик, а заказчик 27.02.2019, 17:4110 Олег Брячак обратится в прокуратуру с просьбой проанализировать расходование средств на содержание улиц Пскова
27.02.2019, 16:590 Прокуратура Бежаницкого района через суд обязала муниципальные власти устранить нарушения транспортной безопасности 27.02.2019, 16:4218 В Пскове планируют в «открытом режиме» следить за состоянием дорог 27.02.2019, 15:012 В Великих Луках столкнулись фура и два автомобиля 27.02.2019, 10:3415 «Росгосстрах» снижает тарифы на ОСАГО для автомобилистов на 69 территориях
27.02.2019, 09:5628 Четыре человека пострадали в столкновении двух автомашин на улице Труда в Пскове, один находится в тяжелом состоянии 27.02.2019, 07:576 Эксперты оценили возвращение Opel на российский рынок 26.02.2019, 20:530 Четверых алкозависимых жителей Бежаницкого района лишили водительских прав 26.02.2019, 17:301 В Псковской области состоялась акция ГИБДД «Сохрани самое дорогое!»
26.02.2019, 17:010 В Печорах провели акцию «Безопасный двор» 26.02.2019, 14:338 Разговор властей и подрядчиков будет конструктивным, если условия «дорожных» контрактов будут четко прописаны - Андрей Крот 26.02.2019, 12:3537 Николай Мельков: Возврат к «дорожным» МУПам позволит повысить качество содержания дорог в Пскове 26.02.2019, 08:481 Водитель «Пежо» выехал на встречку и задел фуру на трассе в Островском районе
26.02.2019, 08:260 Доля импортных легковых машин выросла в России впервые за семь лет 25.02.2019, 14:435 В России с 1 марта перезапустят программы поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» 25.02.2019, 13:476 В ГИБДД рассказали, когда заработает система контроля за водителями такси 25.02.2019, 12:142 Пьяные водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках и Пыталовском районе
25.02.2019, 12:1122 В России подешевел бензин 25.02.2019, 11:301 В ГИБДД назвали сроки введения электронных удостоверений в России 25.02.2019, 10:541 DAF врезался в стоящий МАN на трассе Москва - Балтия 25.02.2019, 09:410 Четыре человека пострадали по вине женщины, выехавшей на встречку на автодороге Неелово - Печоры
25.02.2019, 09:1011 90-летнюю старушку сбил водитель «Шевроле» на проспекте Энтузиастов в Пскове 25.02.2019, 08:391 За нарушение порядка эвакуации автомобиля предлагается наказывать должностных лиц штрафом до 50 тыс. рублей 24.02.2019, 20:4810 Прокуратура требует наказать руководителя великолукского УЖКХ за несвоевременную уборку снега 24.02.2019, 20:212 Великолучанина будут судить за «пьяное» ДТП с пострадавшим
24.02.2019, 16:5727 Момент смертельной аварии на Невском проспекте попал на видео 24.02.2019, 13:5417 На Невском проспекте в Петербурге иномарка врезалась в прохожих, погибли гражданин США и москвичка 24.02.2019, 12:1529 ООО «Чистый Град» стало победителем аукциона на содержание дорог в Центре Пскова 23.02.2019, 20:4555 Александр Братчиков высказал подрядчикам претензии по качеству уборки Пскова
23.02.2019, 19:217 Назван топ-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России 23.02.2019, 09:404 Автобус № 506 «Псков-Невель» снова запустят с 24 февраля 22.02.2019, 18:5693 Михаил Ведерников: Руководители Пскова должны нести персональную ответственность за ремонт и уборку дорог 22.02.2019, 18:4020 В Пскове рядом с пересечением Рижского и Юбилейной иномарка сбила женщину
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.