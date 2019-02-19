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В «Единой России» выступают за упрощение пользования бесплатной парковкой для людей с ОВЗ в любом регионе

В «Единой России» подготовили поправку ко второму чтению законопроекта о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам, которая упростит реализацию права на парковку в разных городах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, об этом заявил координатор партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев по итогам встречи с заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Михаилом Киселевым и представителями профильных министерств и ведомств, общественных организаций инвалидов.

«Единая Россия» подготовила поправку ко второму чтению законопроекта, упрощающего порядок предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам на основе сведений из Федерального реестра инвалидов, без необходимости предоставлять документы в бумажном виде. Суть поправки заключается в уточнении механизма реализации права инвалида пользоваться бесплатно местами для парковки транспортного средства, управляемого самим инвалидом, или перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида через использование федерального реестра инвалидов независимо от города проживания. Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России», – сообщил координатор партпроекта.

По его словам, в настоящее время при выезде за пределы своего региона люди с инвалидностью не могут припарковаться на установленном месте, если сведения об их автомобилях не содержатся в реестре данного региона. «Этого можно избежать, лишь заранее – за 10-14 дней – подав документы, например, на сайте МФЦ Москвы, однако необходимо будет все равно очно подтверждать инвалидность, что естественно, не вполне удобно для людей, проживающих в других регионах», – заявил Терентьев.

По словам парламентария, для дальнейшего развития федерального реестра инвалидов необходимо сделать доступ к нему различных ведомств (образовательных и спортивных) и создать полноценный «личный кабинет» пользователя с инвалидностью. «Чтобы человеку при обращении за какими-либо мерами соцподдержки не нужно было предпринимать множество ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность», - подчеркнул Терентьев.

Основные цели партпроекта «Единая страна – доступная среда» – организация постоянного мониторинга реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на федеральном и региональном уровнях; содействие совершенствованию российского законодательства в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов; содействие расширению возможностей участия общественных объединений инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью; содействие раскрытию потенциала и освещению вклада инвалидов в социально-экономическую жизнь страны.