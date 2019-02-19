Пскович получил 200 часов обязательных работ за повторное вождение в нетрезвом виде

Осужден пскович за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.
Приговором Псковского городского суда местный житель 1974 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
В суде установлено, что виновный в апреле 2018 года был привлечен к административной ответственности, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.
Водительское удостоверение мужчина не сдал, то есть наказание в виде лишения права управления транспортными средствами, как и наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей не исполнено, и последний считается лицом, подвергнутым административному наказанию.
В мае 2018 года в ночное время автомобиль «Лада Гранта» под управлением псковича, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ДПС.
Судом с учетом позиции государственного обвинителя, а также имеющихся смягчающих обстоятельств, гражданину назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года.
Приговор вступил в законную силу.