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81-летний пскович осужден за повторное вождение в нетрезвом виде

Прокуратурой города Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 81-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Приговором мирового судьи мужчина признан виновным в совершении 2-х преступлений - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Установлено, что подсудимый ранее был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, несмотря на указанный факт, в конце августа 2018 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории кладбища «Орлецы», вновь сел за руль автомобиля «ВАЗ-21074» и был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления автомобилем. Сотрудниками ДПС было проведено медицинское освидетельствование мужчины, которое показало, что последний, действительно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

В начале сентября 2018 года мужчина вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и, не справившись с управлением, на автомобиле «ВАЗ-21074» съехал в кювет, тем самым совершив ДТП.

В судебном заседании пскович вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 2 года 10 месяцев.