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Российские автовладельцы в среднем в месяц тратят 4 тысячи рублей на заправку автомобиля

В конце февраля аналитическое агентство «Автостат» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос среди 4800 респондентов с целью выяснить сколько в среднем в месяц тратят российские автовладельцы на заправку автомобиля.



По результатам опроса выяснилось, что почти половина респондентов (42%) расходуют на заправку машин более 4 тыс. рублей в месяц. Около 21% опрошенных на эти цели выделяет от 3 до 4 тыс. рублей. Почти каждый шестой участник опроса (17,2%) тратит от 2 до 3 тыс. рублей в месяц. Сумму от 1 до 2 тыс. рублей тратят более чем 15%, а около 5% респондентов расходуют менее 1 тыс. рублей.



Данные онлайн-опроса дали повод в очередной раз обсудить тему стоимости моторного топлива и его роли в бюджете автомобилиста. Изучив статистику, эксперты ЦИПРЭ отмечают, что бензин - основная статья расходов, в том случае, если машина регулярно эксплуатируется.



Литр АИ-92, в зависимости от региона сейчас стоит в диапазоне от 41 до 42 рублей, ДТ - в диапазоне от 45 до 50 рублей, таким образом сотня километров по городу на машине В- или С-класса обойдется минимум в 400-500 рублей.



Величина расходов на топливо также зависит от класса автомобиля, типа и модификации его двигателя и от рабочего объема мотора. Очевидно, что у атмосферного бензинового двигателя с рабочим объемом 3500 см3 (3,5 литра) без турбонагнетателя расход на 100 км в городском режиме может достигать 22 литров на 100 км. В то время, как у небольшого современного бензинового двигателя с турбонаддувом объемом 1000-1500 см3 (1-1,5 литра) расход в городском цикле вряд ли превысит 10 литров на 100 км.



Второй фактор, который влияет на топливные расходы, это частота, дальность и длительность поездок. Необходимо учитывать, какие категории автомобилистов используют автомобиль в дневное время суток, когда дороги крупных городов загружены и в вечернее время или выходные дни, когда заторов практически нет.



«Важными факторами, влияющими на динамические характеристики и расход топлива, также являются манера езды и загруженность автомобиля», - отмечает директор ЦИПРЭ Андрей Быстров.



По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) с 26 февраля по 4 марта, цены на бензин за неделю не изменились. А вот на дизельное топливо снижаются на 0,1% пятую неделю подряд, начиная с 29 января. По мнению Быстрова, это может свидетельствовать о том, что принятые меры осенью прошлого года вице-премьером Дмитрием Козаком, Минэнерго и ФАС по сдерживанию цен на топливо из светлых нефтепродуктов работают. Стоит отметить, что стоимость более экономичного газомоторного топлива по итогам февраля 2019 также снизилась на 4,5%. С начала года бензин подорожал на 0,5%, дизель - на 1,1%.