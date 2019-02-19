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Пассажирские автобусы предложили оснастить подушками безопасности

ГИБДД предлагает внести в госстандарт требование об оборудовании пассажирских автобусов подушками безопасности. Об этом, как передает ТАСС, заявил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

Чипурин подчеркнул, что для обеспечения безопасности пассажиров ремня безопасности недостаточно. «Здесь подразумевается, что ремень безопасности - это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях», - рассказал он.



Поддержку инициативе ГИБДД уже выразил Росстандарт. Ведомства намерены выработать новый государственный стандарт. Новая норма может появиться уже к началу 2020 года.

На необходимость усилить безопасность пассажирских автоперевозок 28 февраля на итоговой коллегии МВД обратил внимание президент Владимир Путин. Он отметил, что за год число жертв ДТП, случившихся по вине водителей автобусов, сократилось на 17%. Однако президент напомнил, что число ДТП с автобусами не снижается уже пять лет.



Вскоре после этого глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что сотрудники ведомства в скором времени начнут принимать участие в техосмотрах автобусов. Глава дорожной полиции отметил, что в 2018 году произошел рост числа ДТП с участием автобусов и маршруток.