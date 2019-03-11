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Псковская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством автомобилей

Псковская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством автомобилей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале «За рулем».

На 1 января 2019 года парк легковых автомобилей в России насчитывал 45,10 млн единиц. По данным Russian Automotive Market Research, на 1 тыс. населения приходилось 303 легковых автомобиля.

В Новосибирской области и Адыгее ровно столько машин на тысячу жителей, а в 43 регионах Российской Федерации показатель автомобилизации выше среднего по стране. Лидирует тут Приморский край (467 авто на 1 тыс. населения), далее идут Камчатский край, Московская и Калужская области, а также Республика Карелия, где данный показатель превышает 365 единиц.

В десятку самых автомобильно-насыщенных регионов также вошли Псковская область - 362, Краснодарский край - 356, Белгородская область - 354, Рязанская область - 354, и Санкт-Петербург - 353 штуки.

Меньше всего автомобилей на тысячу жителей в Чукотском автономном округе - 91. Немногим больше машин на 1 тыс. жителей в Чечне (143), Ингушетии (166), Дагестане (182) и Тыве (192).