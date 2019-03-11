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В Пушкиногорском и Усвятском районах задержаны нетрезвые водители-рецидивисты

В ходе проведенных дорожной полицией мероприятий в Пушкиногорском и Усвятском районах установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД по Псковской области.

Так, 10 марта около 13 часов в селе Велье Пушкиногорского района стражами порядка был остановлен гражданин, 1988 года рождения, который в нетрезвом виде ехал на мопеде.

А в Усвятском районе вечером 12 марта по дороге Шершни – Бондарево на автомашине «ВАЗ-2114» следовал 48-летний житель Усвятского района, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.