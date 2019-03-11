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Тахографы начнут сообщать о нарушениях водителей онлайн

Минтранс тестирует единую информационную систему, которая позволит в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы, оснащенные тахографами. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Тахографы будут автоматически передавать надзорным органам данные о несоблюдении режима труда и отдыха водителей и превышении скорости.

Это позволит штрафовать водителей за нарушения без ГИБДД и камер. Сейчас данные с устройств нужно скачивать, распечатывать или запрашивать у транспортных компаний, что делает контроль малоэффективным.

Систему стоимостью 1,4 млрд рублей планируют создать уже в этом году. В Минтрансе рассчитывают, что предлагаемые изменения позволят снизить количество аварий с участием грузовиков и автобусов.

Однако на оснащение всего габаритного транспорта цифровыми тахографами уйдут десятки миллиардов рублей, отмечают эксперты.