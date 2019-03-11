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АвтоМир / За рулём

В ряде районов Псковской области задержаны нетрезвые водители-рецидивисты

19.03.2019 14:17|ПсковКомментариев: 0

В ряде районов области дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в Великих Луках ночью 18 марта на проспекте Октябрьском полицейские остановили автомобиль «ЗАЗ Шанс», которым управлял нетрезвый 33-летний пскович.

В Гдовском районе вечером 18 марта по дороге Ямок – Первомайская на автомашине «Москвич-2141» следовал житель Гдовского района 1983 года рождения, который тоже был в нетрезвом состоянии.

Водители в нетрезвом состоянии были выявлены 16 марта дорожными полицейскими также в Себежском, Порховском и Пыталовском районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Теги: #умвд россии по псковской области #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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