АвтоМир / За рулём

Почти каждый шестой россиянин считает опасными поездки на такси - опрос ВЦИОМ

Большинство россиян (79%) полагают, что поездки на такси безопасны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в «Интерфакс». По данным социологического исследования, абсолютно безопасными поездки на такси считают 6% сограждан, скорее безопасными - 73% респондентов.

В свою очередь, 17% россиян считают опасным ездить на такси (2% опрошенных считают это очень опасным, и 15% респондентов - скорее опасным), отмечают в ВЦИОМ.

При этом две трети всех опрошенных считают основным требованием обеспечения безопасности в такси соблюдение водителем правил дорожного движения, 62% опрошенных - аккуратную манеру вождения автомобиля, и 59% сограждан в качестве приоритетного требования указали на техническую исправность и отсутствие повреждений автомобиля.

По данным опроса, 52% сограждан считают, что за последние пять лет техническое состояние автомобилей такси улучшилось, каждый третий (34%) полагает, что оно не изменилось. Вместе с тем, каждый десятый россиянин уверен, что техническое состояние автомобилей такси стало хуже.

По данным ВЦИОМ, 77% россиян считают, что в их городе достаточное количество работающих такси, 16% опрошенных полагают, что их слишком много. 6% участников опроса придерживаются мнения, что количество работающих такси скорее не достаточно.

Социологи отмечают, что большинство россиян (61%) считают цену на такси соответствующей качеству, более четверти (28%) полагают, что цена завышена. Заниженными цены на эту услугу считают 8% сограждан.

Опрос ВЦИОМ был проведён 18-19 марта 2019 года по заказу Общественного Совета по развитию такси в регионах России среди 800 респондентов в возрасте от 18 лет. В опросе принимали участие пассажиры такси, проживающие в городах-миллионниках.